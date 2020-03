Problemas para Mirtha en su "mesaza"

Mirtha Legrand no pasa por un buen momento en las horas previas al inicio de su nueva etapa en su programa que se emite por Canal 13.

La modelo Luciana Salazar dio el portazo, se bajó del programa y debió salir a buscar un reemplazo de último momento.

En su primer programa de la temporada número 52 y tras la baja abrupta de Salazar, Legrand confirmó que recibirá en su mesa a Adrián Suar y Marcos Carnevale, presidente y gerente de contenidos de Pol-Ka Producciones; la actriz, comediante y conductora, Moria Casán y el conductor de radio y televisión, Marcelo Polino.

Y completarán la "mesaza" Agustina Cherri, una de las protagonistas de Separadas (el Trece) y Daniel López Rosetti, especialista en clínica médica y cardiólogo.

LO QUE DIJO SALAZAR

El sitio online El Destape dio a conocer que Salazar anunció ayer a la tarde que se bajaba del programa de Mirtha, y lanzó una fuerte acusación contra la producción del programa que se emite por Canal 13.

"He decidido no asisitir al programa de mi querida @mirthalegrand a quien admiro y respeto, por un tema relacionado especificamente con el canal y una productora externa, con la cual me vi envuelta hoy en una situación desagradable e injusta que perjudica mi imagen y buen nombre", afirmó Salazar.

La vedette se molestó por un graph que publicó el programa Los Angeles de la Mañana que decía lo siguiente: "Luciana Salazar ¿la suegra de Máximo Thomsen?".

El mensaje hacia referencia al joven rugbier acusado por el asesinato de Fernando Báez Sosa, muerto a golpes a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell.