El “León” se trajo un punto y Sportivo no pudo con Brown

Anoche se puso en marcha el torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de dos adelantos. En Sunchales, 9 de Julio se presentó en cancha de Unión y terminaron como empezaron: 0 a 0. El cotejo fue muy parejo y si bien ambos contaron con situaciones claras como para abrir el marcador, fallaron en la definición y no pudieron romper el cero. En Reserva ganó Unión 1-0.En San Vicente, Sportivo Norte se ilusionaba con el gran comienzo y el gol del “Chipi” Gandín, a los 32 minutos del PT, de penal, pero Brown se recompuso, y pegó en dos momentos claves para revertir el marcador y quedarse con la victoria por 2 a 1. En una e las últimas del primer tiempo lo empató Alex Santillán, mientras que a los 16m del complemento Lautaro Díaz le terminó dando el triunfo. En Reserva fue 1-0 para el equipo ‘Verde’.Una vez finalizado el encuentro, un hecho insólito ocurrió en el vestuario de Sportivo. A Gandín le faltó su billetera. Efectivos policiales se acercaron al lugar y los tonos de voz y entredichos entre jugadores y dirigentes volvieron a reflotar el difícil momento por el cual atraviesa el elenco de Barranquitas. Ahora habrá que ver que pasará con el 'Chipi', quien fue acercado al 'Negro' por su afinidad con el DT saliente hace algunos días, Sergio Quiroga, y antes de comenzar el torneo había analizado la posibilidad de irse.Este primer capítulo del torneo Apertura de Primera A, que se inició anoche con dos adelantos, continuará y se completará este domingo. El programa de partidos es el siguiente: 17hs (Reserva 15:30hs): Ben Hur vs Dep. Libertad, Dep. Tacural vs Peñarol, Talleres (MJ) vs Dep. Ramona, Arg. Quilmes vs Bochazo, Atlético de Rafaela vs Florida, Dep. Aldao vs Ferrocarril del Estado.