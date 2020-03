El Dragón ganó en Jujuy

Anoche se puso en marcha la fecha 20 de la Primera Nacional y Defensores de Belgrano le ganó 1-0 a Gimnasia de Jujuy como visitante y de esta manera el ‘Dragón’ sigue siendo el único escolta de San Martín de Tucumán, en esta zona B. El tanto del triunfo fue anotado por Aguirre (57m), de penal.

Los del Bajo Flores se recuperaron rápidamente de la derrota sufrida la fecha pasada ante All Boys, lo que cortó una racha de 16 juegos sin caídas, y alcanzó los 38 puntos de tabla.

En el otro juego de viernes, por la Zona A, Alvarado de Mar del Plata le ganó como visitante a Platense por 2 a 0. Los goles: Giordana (49m y 89m).



Sigue hoy. Zona A: 17 hs. Agropecuario vs Mitre de Santiago del Estero, 21 hs. Temperley vs Belgrano. Zona B: 19 hs. Atlético de Rafaela vs Gimnasia de Mendoza, 19 hs. Villa Dálmine vs Sarmiento de Junín.