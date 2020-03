Atlético volvió a ganar y Ben Hur quedó eliminado

Atlético de Rafaela mantuvo su invicto de este año al derrotar anoche como visitante en Villa Trinidad al local Libertad por 101 a 96. Los parciales fueron: 23-24, 49-57 y 75-74, en el contexto de un partido de mucha paridad por la última fecha de la fase regular de la Liga Provincial de Básquetbol.De esta manera, el equipo dirigido por Marcelo Miretti consiguió finalizar primero en la Zona D (además quien era también líder, Gimnasia, perdió en Elortondo con Peñarol 95 a 87) y ocupó el segundo puesto en la tabla general, para los cruces de los play offs donde tendrá ventaja de localía. Juan Cruz Bertero fue el goleador del equipo Celeste con 24 puntos, mientras que Tadeo Mire anotó 20.Los otros anotadores del elenco rafaelino fueron: Nicolás Mayer 8, Luciano Volta 9, Manuel Dalmazzo 7 (junto a los nombrados anteriormente conformaron el elenco titular); Francisco Balangero 6, Lucas Riboldi 17, Matías Pecantet 2 y Jonatan Faber 8. En el local se destacó Monetti, goleador del juego, con 28 tantos.NO PUDO BEN HURBen Hur no logró clasificar a los play offs, ya que perdió en Rosario frente a Sportsmen Unidos por 121 a 90 y, por su parte, Centenario de Venado Tuerto se impuso como local a Rivadavia Juniors de Santa Fe por 68 a 61. Los parciales fueron: 33-15, 60-38 y 93-61, todos para el conjunto rosarino, que fue el mejor de todo el torneo. El equipo dirigido por Cristian Losano finalizó en el quinto puesto de la Zona A.Desde lo estadístico, la nota saliente fueron los 50 puntos convertidos por el goleador del torneo Gonzalo Guzmán (más 14 rebotes), mientras que Darío Burkett fue otro de los destacados en el Lobo con 13 puntos, seguido en el goleo por Francisco Serrano con 12. En Sportsmen el goleador fue Facundo Rodriguez con 22 puntos.LOS CRUCESEl próximo fin de semana comenzarán a jugarse los octavos de final con estos partidos: Sportsmen vs. Centenario; Atlético Rafaela vs. Alma Juniors; Firmat vs. Brown de San Vicente; Argentino de Firmat vs. El Tala de Rosario; Independiente de Chañar Ladeado vs. Trebolense; Atl. Tostado vs. Temperley; Gimnasia de Santa Fe vs. Racing y Náutico vs. Timbúes.