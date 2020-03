River va por el título a Tucumán y Boca recibe al Gimnasia de Diego

Sin querer pensar lo que pasé en La Boca, River intentará hoy finiquitar la Superliga, para darle uno de los títulos que le faltan a la exitosa gestión de Marcelo Gallardo, aunque para no depender de nadie deberá ganar como visitante ante Atlético Tucumán, que no triunfa hace nueve jornadas.El encuentro se disputará a partir de las 21.00 (TNT Sports) en el estadio "Monumental José Fierro", contará con el arbitraje de Patricio Loustau.River tiene 46 unidades y pelea el título con Boca, su escolta que tiene 45 puntos y recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata, pero el elenco de Núñez corre con la ventaja de que si consigue una victoria se consagrará campeón de la Superliga.El 'Xeneize', dispuesto a dar pelea por el título, buscará una victoria como local del Gimnasia de Diego Maradona. El encuentro se disputará desde las 21.00 -en simultáneo con el de River- en el estadio Alberto J. Armando, con el arbitraje de Facundo Tello y la televisación de Fox Sports Premium.Boca necesita ganar y que el equipo "millonario" no lo haga en Tucumán para lograr el título, aunque también podría forzar un desempate si empata y River pierde.La posibilidad de reconocer a Maradona con un homenaje en la previa del partido, tal como viene ocurriendo en casi todas las canchas que visita el "Lobo", generó una polémica en el caso de Boca. La dirigencia boquense mantiene un enfrentamiento mediático con el "Diez", vinculado al explícito apoyo que éste le había dado a Christian Gribaudo en las últimas elecciones en las que se impuso Jorge Amor Ameal.Debido a esto, en los últimos días hubo fuego cruzado entre Maradona, Ameal y Mario Pergolini, vicepresidente de Boca. De esta manera, mañana los ojos también estarán puestos en la reacción del DT de Gimnasia y del público local.Desde la entidad de la ribera hicieron trascender que el encargado de darle una plaqueta a Maradona será Miguel Brindisi, ex jugador del club con el que formó una dupla inolvidable en el recordado título logrado por Boca en 1981.La 23ª y última fecha de la Superliga comenzó anoche con la goleada de Arsenal 4-0 ante Aldosivi, y el triunfo de Argentinos por 2-1 ante Rosario Central.Hoy, más allá de los juegos que disputarán Boca y River, también jugarán: 18hs Banfield vs Huracán, 18hs Defensa y Justicia vs Patronato.Cristian Lucchetti, Yonathan Cabral, Marcelo Ortiz, Guillermo Ortiz, José Luis Fernández, Lucas Melano, Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Nicolás Aguirre, Leandro Díaz y Javier Toledo. DT: Ricardo Zielinski.Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta Robert Rojas, Javier Pinola o Juan Fernando Quintero, Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz; Ignacio Scocco y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Junior Alonso, Frank Fabra; Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Guillermo Fernández, Sebastián Villa; Carlos Tevez y Franco Soldano. DT: Miguel Russo.Jorge Broun; Maximiliano Caire, Paolo Goltz, Maximiliano Coronel, Lucas Licht; Víctor Ayala, Harrinson Mancilla; Maximiliano Cuadra, Matías Pérez García, Matías García; y Nicolás Contín o Jonathan Agudelo. DT: Diego Maradona.