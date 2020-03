Las agencias de viajes no cobrarán penalidades

BUENOS AIRES, 7 (NA). - La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viaje y Turismo (Faevyt) informó que las agencias de viaje no cobrarán penalidades por la cancelación de los vuelos o estadía.La información se dio a conocer en el contexto de la circulación de coronavirus en varios países del mundo y tras la confirmación de dos casos importados en Argentina.En el comunicado, Faevyt señaló: "Es importante destacar que las agencias de viajes y turismo no son las responsables de las políticas de cancelaciones y reprogramaciones, no son quienes cobran penalidades, sino que las agencias son gestores intermediarios".Y se agregó: "Cualquier penalidad que se cobre está vinculada a las políticas de cancelaciones y reprogramaciones que dependen exclusivamente de las compañías aéreas, hoteles y demás proveedores directos del servicio, no de las agencias de viajes y turismo".La Organización Mundial de la Salud (OMS) no emitió hasta el momento restricciones de viajes ya que, en la mayoría de los países, el riesgo de contraer coronavirus es muy bajo y el 95% de los casos confirmados se concentran en China.Esa información aporta claridad sobre un tema que últimamente ha generado lógicas preocupaciones entre quienes adquirieron pasajes aéreos o paquetes turísticos con destinos internacionales.