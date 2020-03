Atlético, ante Gimnasia de Mendoza, buscará volver a la victoria en Alberdi

Irregular. Así es este Atlético de Rafaela, tal como lo reflejan los números en el torneo. Tuvo un arranque malo, repuntó a base de una fuerte localía con siete juegos sin derrotas pero los últimos encuentros, por H o por B, no pudo sumar de a tres. Sumó dos derrotas seguidas y se recompuso con un buen punto logrado en cancha de Quilmes. Por ello que el equipo de Walter Otta intentará revertir la racha y encontrar una regularidad de resultados que le permitan acercarse a los puestos de reducido.



El encuentro correspondiente a la fecha 20 de la zona B de la Primera Nacional comenzará a las 19:00 hs., en el estadio Monumental, y será arbitrado por Lucas Novelli.



Para recibir al ‘Lobo’ mendocino se esperan, al menos, dos cambios en relación a la formación que inició en el pasado encuentro ante Quilmes. Aunque el DT no confirmó el once titular. A Renso Pérez se le redujo la sanción a una fecha, ya la cumplió, y es por ello que volverá al medio campo. Habrá que ver si deja su lugar Alderete o Romero.

El que sale del equipo es Ignacio Liporace, que ni siquiera fue convocado entre los 18, e iría desde el inicio Alan Bonansea.



La posible alineación titular para hoy sería con: Nereo Fernández; Lucas Blondel, Alexis Niz, Franco Racca y Maximiliano Paredes; Pérez, Romero o Alderete y Junior Mendieta; Leonardo Acosta; Ijiel Protti y Bonansea o Denis Stracqualursi.



Los que completan la convocatoria son el arquero Nahuel Pezzini, el defensor Stéfano Brundo, los mediocampistas Ángelo Martino, Enzo Copetti y Joaquín Quinteros.

.

El rival. Gimnasia de Mendoza ocupa la séptima posición de la tabla sólo un punto por debajo de Atlético. Viene de ganarle 3-1 a Villa Dálmine (lo que derivó en la salida de Bovaglio). El ‘Lobo’ mendocino sacó la mayoría de los puntos jugando como local, de visitante le ha costado, sólo ganó 1 (a Almagro 1 a 0 en la fecha 2).



El historial. Atlético y Gimnasia se enfrentaron en el profesionalismo en dos oportunidades, ambas en Mendoza. Esta será la primera vez que el conjunto mendocino se presente en el Monumental. Un partido para cada uno en los resultados.



Las posibles formaciones y datos del encuentro:



Atlético de Rafaela: Nereo Fernández; Lucas Blondel, Alexis Niz, Franco Racca y Maximiliano Paredes; Renso Pérez, Emiliano Romero o Reinaldo Alderete y Junior Mendieta; Leonardo Acosta; Ijiel Protti y Alan Bonansea o Denis Stracqualursi. DT: Walter Otta.



Gimnasia de Mendoza: Tomás Marchiori; Alejandro Molina, Diego Mondino, Renzo Vera y Lucas Carrizo; Santiago López, Emmanuel García, Iván Ramírez; Gonzalo Berterame, Cristian Llama y Ramón Lentini. DT: Diego Pozo.



Estadio: Nuevo Monumental de Alberdi.

Árbitro: Lucas Novelli.

Asistentes: Gastón Rallo y Martín Vaccaro.

Cuarto árbitro: Nelson Sosa.

Hora: 19:00

TV: TyC Sports Play

Radios: Colón FM 91.3 /Astral FM 95.3 / Universidad FM 97.3 / ADN FM 97.9 / Cadena 3 FM 98.3 / El Espectador FM 1001 / LT28 AM 1470 - FM 96.5