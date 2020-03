Un mensaje irresponsable

Como dijo un especialista a través de los medios, "el dengue es una enfermedad que llegó para quedarse".Lejos de generar pánico en la sociedad, el profesional pretendió dar un puntapié para que, entre todos, tomemos conciencia y sepamos que la solución para evitar el contagio está en nuestras manos; que las medidas preventivas empiezan en nuestros hogares y, a esta altura de la cuestión, la mayoría las tenemos presentes.Desde ya que, como ocurre en este tipo de circunstancias, los afectados por esta enfermedad viral están y Rafaela no escapa a esa realidad.Es allí donde el Estado toma las acciones convenientes y pertinentes para evitar su propagación y controlar los casos afirmativos.Es el Estado, a través de las áreas de la salud pública, con sus centros de atención primarios y el Hospital que, a través de su plantel de profesionales, pone en práctica todos los protocolos para intervenir en los casos en donde los pacientes pudiesen presentar síntomas relacionados a la enfermedad.Como se mencionó, la presencia del dengue en nuestra ciudad no es un tema que deba generar pánico, pero tampoco debe tomarse con liviandad y, mucho menos, con humor.Viene a colación esto último para mencionar el irresponsable accionar de una odontóloga, perteneciente al plantel de profesionales que presta servicio en el Hospital "Dr. Jaime Ferré", que, sin medir las consecuencias, viralizó un audio por WhatsApp difundiendo datos absolutamente falaces sobre la cantidad de casos de contagios por dengue en Rafaela.Este repudiable hecho, no solo generó miedo y desconfianza en un momento tan delicado en donde desde todos los estamentos se están haciendo los mayores esfuerzos, sino que, lo más grave, pone de manifiesto la insensibilidad de una profesional de la salud quien tomó para la broma un tema tan importante invocando un escenario novelesco, de tragedia.El daño ya está hecho y no hay vuelta atrás. Solo resta esperar que las autoridades apliquen la sanción correspondiente dejando en claro que la salud no es una broma.