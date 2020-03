Una gravísima definición de Parrilli

El senador del Frente de Todos y presidente del Instituto Patria, Oscar Parrilli, consideró un "orgullo" que los sectores agropecuarios sean los "primeros" que "ataquen" al gobierno de Alberto Fernández, luego del cese de comercialización convocado por las entidades vinculadas en la Mesa de Enlace."¡Qué raro que el primer paro que le decretan a este gobierno venga de donde viene, precisamente del sector que más ganó, se enriqueció, fugó la plata y es el responsable de la crisis que tiene la Argentina", advirtió Parrilli en referencia a las entidades del agro.Así, mientras desde el ala albertista del gobierno buscan evitar una escalada del conflicto con el sector agropecuario y evitan manifestarse en tal sentido, desde el ultracristinismo reavivan la confrontación con el sector más pujante de la economía argentina.Durante una actividad del Instituto Patria que se realizó en el microcentro porteño, Parrilli aclaró que si bien al Gobierno "no le gustan los paros", es un "orgullo que esos sean los primeros que nos ataquen, porque esto demuestra que estamos en la senda correcta, gobernando para terminar con los privilegios", subrayó.Por otro lado, Parrilli advirtió también que "hay un grupo de empresarios de ese famoso círculo rojo, los formadores de precios, que siguen boicoteando al gobierno de Alberto y siguen aumentando indiscriminada e injustificadamente el precio de los alimentos"."Eso tienen que pararlo, porque van a seguir perjudicando al pueblo y nosotros no lo vamos a tolerar”. Les exigimos que frenen y paren la mano, así no se va a reconstruir la Argentina; los vamos a denunciar y utilizar todos los instrumentos legales a nuestro alcance", finalizó.