"Si no los barremos de una vez, no avanzamos", desafió Grabois

BUENOS AIRES, 7 (NA). - Ante la decisión de las entidades del campo de realizar un paro de actividades, el dirigente social Juan Grabois calificó de "parásitos" al sector más grande de los productores rurales, y lanzó una polémica advertencia al considerar que "si no los barremos de una vez, no avanzamos"."No aprendemos más. Con este uno por ciento de parásitos que viven de la renta extraordinaria que es de todos, si no los barremos de una vez, no avanzamos", alertó el líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).Grabois salió al cruce de la resolución adoptada por la Mesa de Enlace Agropecuaria de convocar a un paro de cuatro días a partir del lunes ante la decisión del Gobierno de elevar de 30 a 33% las retenciones a las soja."La reforma agraria que planteamos no es ninguna locura, no estamos hablando del castrochavismo, es modelo de desarrollo capitalista. Hay que distribuir la tierra para distribuir la riqueza", reiteró el dirigente en relación con su conocida propuesta.Dijo que "el gobierno se tiene que poner recontra firme con los sojeros" y pidió "cobrarles multas" a quienes protesten en las rutas. "No digo reprimir, hay que ir con un dron, sacar las fotos de las 4x4 y multarlos", indicó el dirigente.Sostuvo que "aunque en el campo se apliquen nuevas tecnologías, es casi toda contaminante y hacen daño a los pueblos con los agroquímicos que provocan graves enfermedades".Acusó a la dirigencia agropecuaria de ser "un factor de atraso y son un factor de inestabilidad constante" en el país.