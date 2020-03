Fue reinaugurado el Salón de las Mujeres

NO ESTUVIERON ALBERTO NI CRISTINA

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezó ayer el acto de reinauguración del Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario en la Casa Rosada, donde no estuvieron ni el presidente Alberto Fernández ni la vicepresidenta Cristina Kirchner."Acá había un call center", afirmó Cafiero al abrir el acto, en referencia a las oficinas de la Jefatura de Gabinete que se habían instalado allí durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri.El Salón de las Mujeres había sido inaugurado por Cristina Kirchner el 6 de marzo de 2009, pero dejó de utilizarse durante la gestión macrista, que prefirió instalar oficinas en ese espacio.A la ceremonia asistieron varias dirigentes mujeres, entre ellas las ministras del Gabinete, intendentas, legisladoras e integrantes de organizaciones de derechos humanos.Alberto Fernández no asistió debido a que estaba desarrollando su propia agenda de gestión para ocuparse de "la crisis", explicó Cafiero, mientras que Cristina Kirchner, que había sido invitada, se encontraba en su residencia de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz."Como dice la militancia, que volvimos para ser mejores, también le agregamos ahora sí otro reconocimiento importante que es el tema de la diversidad", resaltó el jefe de Gabinete, al aludir que dentro del Salón, se creó un espacio aparte denominado Sala de las Mujeres, de Género y Diversidad.Cafiero, que abrió el acto utilizando el denominado "lenguaje inclusivo" -"Hola a todas, todos y todes", dijo- remarcó además que con la reinauguración del Salón de las Mujeres se busca "reparar el daño simbólico que hizo el macrismo".A su lado estuvieron la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la asesora presidencial Dora Barrancos.Al tomar la palabra, Gómez Alcorta se refirió a los retratos de destacadas mujeres de la historia argentina que decoran el salón: "Acá hay grandes luchadoras, algunas están acá como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo", destacó.En ese espacio se encuentran instalados cuadros de Eva Perón, Alicia Moreau de Justo, Juana Azurduy, Mercedes Sosa y Alfonsina Storni, entre otras.Por su parte, Barrancos sostuvo que "la idea de recuperar el salón fue del Presidente", mientras que por otro lado anticipó que "va a haber más leyes de equidad para todos los géneros".Asistieron a la ceremonia la primera dama, Fabiola Yáñez; la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner; las ministras Sabina Frederic (Seguridad) y María Eugenia Bielsa (Vivienda); la titular del INADI, Victoria Donda; la de AYSA, Malena Galmarini; la de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.También estuvieron las intendentas Mayra Mendoza (Quilmes), María Fassi (Cañuelas) y Mariel Fernández (Moreno); la diputada opositora Silvia Lospenatto; la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Boanfini; y la de Abuelas, Estela de Carlotto.