Sobre los dichos de Brandoni

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El fiscal federal Jorge Di Lello consideró que el supuesto dicho de "asesina y chorra" del actor Luis Brandoni sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner es una calumnia, pero no un delito.Lo hizo al tener que dictaminar si impulsar o no una investigación sobre el caso, y pidió al juez que le haga saber de la presente denuncia a Cristina Kirchner, para que ella considere si acciona por calumnias e injurias.La denuncia llegó vía anónima por correo electrónico del Ministerio Público de la Ciudad y recaló luego en el fuero federal."La lectura del texto de la denuncia permite advertir que los hechos allí comunicados a prima facie podrían hallar encuadre legal en la figura de calumnias e injurias", dijo la fiscalía."En ambos casos el bien jurídico protegido es el honor", consideró Di Lello.Para el fiscal, "el particular ofendido tiene plena disponibilidad de acción", pero "no hay intervención del Estado ni del Ministerio Público".Esto es, que "la víctima puede promover la acción o no hacerlo, puede renunciar a la misma o también se encuentra habilitada para perdonar la pena".Brandoni salió públicamente a desmentir que hubiera llamado así a Cristina Kirchner en el acto que tuvo lugar el 18 de enero pasado, cuando se conmemoró un nuevo aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman.