Analizan comunicaciones de Aranguren con Alonso

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El juez federal Luis Rodríguez ordenó conocer llamados entrantes y salientes del ex ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren y la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, en el marco de la investigación por supuestas negociaciones incompatibles por poseer el primero acciones de la empresa Shell.Lo ordenó el juez luego que la Cámara Federal anulara los procesamientos de ambos funcionarios y dispusiera ampliar la investigación.Rodríguez pidió a distintas empresas de telefonía conocer las líneas que tuvieron asignadas Aranguren y Alonso entre el 10 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2017.Además, reclamó el listado de llamados entrantes y salientes en esa misma fecha, así como el impacto en las antenas y celdas correspondientes.La misma medida ordenó respecto a José Luis Sureda, exsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Popik; el exsecretario de Refinación y Comercialización, Luis Barile; y la exsecretaria de Energía Eléctrica, Alejandro Valerio Sruoga.La medida es para ver las comunicaciones y los contactos de Aranguren y gente de su confianza en la gestión pública, al momento en que al entonces ministro se lo acusaba de beneficiar a Shell con el aumento de tarifas, sumado a que aún conservaba acciones de la empresa siendo funcionario público.Días atrás, la Sala II de la Cámara Federal anuló los procesamientos al considerar que no está claro que haya existido delito con acciones que hayan buscado beneficiar especialmente a la petrolera Shell en la compra de gas a Chile."Se mantiene una situación de duda sobre el cariz, delictivo o no, de la conducta de Aranguren, que amerita investigar seriamente si el exfuncionario tuvo un interés ilícito", según los camaristas."La instrucción hasta aquí realizada no ha cumplido con ese objetivo y por lo tanto el procesamiento dictado es prematuro", remarcaron en el fallo.