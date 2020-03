“Entendemos que no es un 10% real”

Así lo subrayó Adrián Oesquer, delegado de AMSAFE Castellanos que hoy estuvo en la capital provincial monitoreando de cerca lo acontecido en la nueva reunión paritaria.Oesquer dijo que por el momento no va haber asamblea departamental, que se ratificó el paro de 48 hs. de la próxima semana, que en el acta que se vaya a redactar no va a constar la propuesta del gobierno, ya que simplemente se pasa a cuarto intermedio.“Lo que ofrece el gobierno es el mismo 3% y lo único que estaría cambiando es que ese 3% se aplicaría al sueldo de febrero y no a diciembre como se habló en un primer momento, -esto sin tenerlo firmado porque no se redactó el acta-, se mantendrían lo que son las sumas en negro, por lo que no es un 10% real, porque estarían contando esas sumas en negro precisamente, desaparecen todo lo que es material didáctico e incentivo docente y como siempre manifestamos que no se trasladan al sector pasivo, a los jubilados por lo que seguirían percibiendo ese mismo 3% inicial”.