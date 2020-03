Los docentes rechazaron la nueva oferta y ratificaron el paro de la próxima semana

Ayer se reanudó la paritaria docente en la provincia de Santa Fe, donde el gobierno realizó una nueva oferta salarial que pasó de un 3% a un promedio del 10%. AMSAFE no aceptó y el próximo miércoles y jueves habrá medidas de fuerza y movilización.

Tras las medida de fuerza de 48 horas realizada el lunes y martes, en lo que debía ser el inicio del ciclo lectivo 2020 en la provincia de Santa Fe, ayer desde las 8.30 se reanudó la paritaria docente, con un encuentro realizado en el ministerio de trabajo y en el que el gobierno realizó una nueva oferta salarial, que fue desestimada tanto por AMSAFE como por Sadop.

La propuesta anterior era de un 3% y en esta ocasión fue de un 10 % promedio, -en algunos sueldos significa más y en otros menos, pero los representantes gremiales manifestaron su disconformidad e indicaron que sigue siendo insuficiente y estando lejos de las pretensiones de los maestros santafesinos y por tal razón se ratificó el paro de 48 horas previsto para el miércoles 11 y el jueves 12; además se convocó a una movilización para el jueves 13.

Una vez más las negociaciones quedaron trabadas y como en veces anteriores se dejó en claro desde el gobierno provincial, que no se convocará a una nueva reunión mientras haya medidas de fuerza.

La ministra de Educación, Adriana Cantero, afirmó a la salida del encuentro, que “no hablamos de porcentaje porque yo creo que eso malinterpretado por una fórmula técnica es lo que confunde, nosotros estamos hablando de una mejora importante en la propuesta general del salario, nos vamos a mantener en el acuerdo federal y también a las posibilidades reales de la restricción fiscal que tiene la provincia. Vamos a dar lugar al cuarto intermedio que están pidiendo todas las asociaciones gremiales, manifestando una vez más nuestra voluntad de diálogo y de seguir conversando, pero aclaramos que aceptamos el cuarto intermedio pero no va a haber una nueva convocatoria con medidas de fuerza” .

Además la titular de la cartera de educación dijo que por el momento no están pensando en descontar los días de huelga, “reconocemos el derecho constitucional a la huelga pero de alguna manera estamos analizando también el contexto en el que estamos proponiendo sostenidamente una mejora en el salario de los docentes”.

Sobre la propuesta en números, Cantero explicó que “estamos hablando siempre de superar los $3000 de aumento del salario y eso depende de que cargo se trate y vamos a seguir mirando la propuesta que ellos traigan a la mesa; ahora vamos a analizar con los distintos ministerios que están involucrados en el tema cómo comunicar”.

La propuesta se mejoró pero sigue estando lejos

Por su parte la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, dijo que “en esta reunión ha habido un avance pero sigue siendo insuficiente, hemos planteado que la propuesta tiene que ser mejorada, es una propuesta que se acerca al 10% en distintos rangos y cargos, pero nosotros ratificamos el paro que ha sido votado por los docentes para el 11 y 12 y manifestamos la voluntad de seguir discutiendo, construyendo una propuesta mejor y planteando en el Estado es el que tiene que mejorar la propuesta. Insisto mejora la propuesta anterior pero sigue bastante lejos de los que planteamos”.

A su vez el secretario de Sadop, Pedro Bayúgar, manifestó que “entendemos que efectivamente hay un acuerdo nacional por parte de los ministros de educación y por parte de los gobernadores con relación a algunos temas, pero eso que ellos han acordado no nos obliga a nosotros, nosotros queremos seguir teniendo un salario que sea realmente satisfactorio, tenemos en cuenta el salario que hoy tenemos sabemos de dónde partimos y sabemos que partimos de mucho más alto que muchas provincias pero eso no nos va a obligar a negociar a la baja, eso no lo podríamos aceptar jamás y el ministerio de trabajo no podría homologar un acuerdo a la baja”, indicó. Y al ser consultado sobre cómo quedaría el salario mínimo de un docente que recién se inicia, dijo que estaría rondando los 31.000 pesos, aclarando que es con la nueva propuesta y sobre la base de un cargo testigo.