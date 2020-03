Ascienden a más de 70 los casos de dengue en Rafaela

Ayer por la mañana en la sala de sesiones del Concejo Municipal, representantes del municipio se reunieron con los concejales para informarles sobre las acciones de bloqueo que el Estado local viene llevando adelante para combatir el dengue.Los concejales pudieron preguntar y sacarse las dudas de cómo se está articulando el trabajo diario en función de la preocupación de la ciudadanía y teniendo en cuenta el número de casos al día de la fecha.Se precisó que hoy hay más de 70 casos positivos de dengue en Rafaela -aunque se aclaró que es difícil estimarlos por el entrecruzamiento de datos con el sector privado- y se conversó sobre el tipo de mosquito que transmite esta enfermedad. Además se dieron a conocer cuáles son los síntomas a los que hay que prestarle atención para hacer la consulta al médico, y se detallaron todas las medidas de precaución que se vienen informando y que forman parte del protocolo de bloqueo contra el dengue.De la reunión participaron Martín Racca, Coordinador del Primer Nivel de Atención de la Salud Subregión Rafaela; el director de Zoonosis, Cristian Neder; el director de Protección Civil local, Diego Álvarez y los concejales.Al finalizar el encuentro, Álvarez señaló que “vinimos a informar a los concejales acerca de lo que es el dengue principalmente, comentarles las actividades que estamos concretando desde el municipio y como poder empezar a atacar esta batalla que tenemos contra la enfermedad que ha venido a quedarse en la ciudad, por lo tanto explicarles lo que podemos hacer desde el Estado local y provincial”.Sobre las acciones concretas que se están ejecutando, dijo que la provincia a través de los Centros de Atención Primaria de la Salud, remite toda la información a Protección Civil que somos nosotros para que activemos todos los protocolos necesarios, cuando sabemos el domicilio se hacen los bloqueos, actuamos con la descacharrización que es lo más importante en todo esto, es decir la limpieza de todos los lugares donde haya agua estancada limpia (floreros, cubiertas, baldes con agua) y después la fumigación que integra un segundo plano y es para ayudar a la descacharrización que reitero es fundamental”.Está claro que hoy la luz de alerta está encendida y esto preocupa a los vecinos de los diferentes sectores, que sienten temor cuando hay demasiado movimiento en su sector ya sea con bloqueos o por intensificación de la fumigación.En ese sentido el director de Protección Civil local indicó que “hemos tenido distintas situaciones, hemos tenido gente que no nos ha dejado ingresar a su vivienda por temor a que no seamos municipales, pero estamos trabajando con credenciales e identificación y la intención es poder entrar para minimizar los riesgos para cada familia de la ciudad. Solo vamos a ir adonde salud pública nos confirme que hay casos, porque tiene que quedar claro en la sociedad que el dengue solo se transmite con la picadura del mosquito infectado, no es por el contacto entre personas”.Una vez más se reiteró que el mosquito del dengue es un mosquito peridomiciliario, que vive en nuestros patios y por eso es esencial la limpieza profunda de los mismos, haciendo un control pormenorizado de lo que tenemos y lo que puede alojar agua limpia estancada.Al ser consultado Diego Álvarez por este tema, explicó que “se registran más casos de dengue en algunos sectores que en otros por cuestiones demográficas, es decir por la cantidad de vecinos que viven allí, no por otra cosa o por un tema de clases sociales. El mosquito del dengue no hace distinciones, va a atacar de la misma manera a todos, porque podemos tener el abuelo o abuela que junta el agua de lluvia para las plantas, que le coloca el platito debajo de una maceta, el potus que ponemos en un florero, eso hoy no tenemos que hacerlo más, porque es allí cuando generamos las condiciones para que el mosquito transmisor del dengue se reproduzca”.