Capacitación complementaria en lengua italiana, es la propuesta

Por séptimo año consecutivo la Sociedad Italiana ofrece esta propuesta, que cada vez suma más interesados y alumnos.

El lunes 16 de marzo comenzarán las clases de italiano en instalaciones de la sede rafaelina de la entidad, cita en Pueyrredón 262.

Habrá seis cursos diferentes, casi la totalidad de los mismos cuentan con reconocimiento oficial del Ministerio de Educación de la Provincia. Y en Rafaela y la zona es el primer reconocimiento oficial ministerial, otorgado a la enseñanza de la lengua italiana.

Otro punto fuerte que ofrece la capacitación, es la salida laboral. Así las cosas, para docentes mejora su posición en el escalafón, y los egresados no docentes pueden oficiar de intérpretes o facilitadores, preparar alumnos, actuar como alumnos monitores en un aula, etc.



LOS 6 CURSOS

Primer año: para quienes deseen comenzar con el estudio de esta lengua y no tengan conocimientos previos, se podrá elegir entre miércoles de 14 a 16, o jueves de 19:30 a 21:30.

2° año: para los que acrediten tener un conocimiento previo, o hayan cursado el primer año en la institución, los miércoles de 14 a 16, o bien los jueves de 19:30 a 21:30.

3° año: para quienes hayan cursado el segundo en la institución, los lunes de 14 a 16 o miércoles de 19:30 a 21:30.

4º año: para quienes hayan cursado el 3° en la institución, los lunes de 19:30 a 21:30 o martes de 14 a 16.



NUEVOS CURSOS

* Completamente: para quienes demuestren probados conocimientos en el idioma, tanto oral como escrito.

* Cultura Italiana: se abordarán temas específicos de la cultura italiana, aprovechando el desarrollo de cada uno de ellos para practicar el idioma.



CUERPO DOCENTE

Está integrado por idóneos profesionales y apasionados de la lengua y cultura de Italia,, tal el caso de Alejandra Ronco, Rafael Soto y Doris Beltramo.

En cuanto a informes e inscripciones se conoció lo siguiente: lunes a viernes de 10 a 12 en Secretaría (Pueyrredón 262), teléfonos 03492 – 505410 / 15678236 (todo el día).

Se destaca que el examen final anual no tiene costo extra. y que los costos de cuota son accesibles.