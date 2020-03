Viernes completo

Las selecciones femenina y masculina de hockey sobre césped tuvieron ayer una jornada positiva en su visita a Australia, número dos del mundo en ambas ramas, al que superaron por la séptima fecha para subir en la tabla de posiciones de la FIH Pro League (ex Liga Mundial).A primer turno, Las Leonas vencieron 2-0 en Perth (donde hace 18 años consiguieron su primer título mundial), gracias a los goles de Julieta Jankunas y Agustina Gorzelany. El triunfo del equipo albiceleste, esta vez conducido por Alejandro Doherty -reemplazó a Carlos "Chapa" Retegui para esta gira por Oceanía-, significó el cuarto en el certamen, que ahora se ubica en el segundo puesto de la tabla.Argentina formó con Cristina Cosentino; Giselle Kañevsky, Agustina Gorzelany, Valentina Costa Biondi; Eugenia Trinchinetti, Agostina Alonso, Victoria Sauze, Sofía Toccalino; Agustina Albertarrio, Julieta Jankunas y María José Granatto. Luego ingresaron Micaela Retegui, Victoria Granatto, Victoria Miranda y María Cerúndolo.Más tarde, Los Leones no quisieron ser menos y tras un electrizante empate 3-3, se llevaron el punto bonus tras un 3-1 en los penales por shoot out. El conjunto dirigido por Germán Orozco comenzó abajo en el marcador, pero lo pudo dar vuelta con goles de Martín Ferreiro, José Tolini y Lucas Martínez.Sin embargo, en el último cuarto, la selección local encontró la igualdad y todo se definió en shoot out, donde se lució el arquero Emiliano Bosso, que ingresó por Juan Manuel Vivaldi para la definición y contuvo dos tiros.Los Leones, campeones olímpicos en Río 2016, escalaron al cuarto puesto de la tabla con 10 unidades, por detrás de Bélgica (14), Australia y Holanda (ambos con 11). Los dos seleccionados argentinos volverán a presentarse este sábado a partir de las 5:00 (hora argentina).