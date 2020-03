Dieron el calendario con dos fechas a confirmar

El Súper TC 2000 comenzará su temporada 2020 en San Juan y la terminará en Bahía Blanca, según anunció la entidad que agrupa a la categoría y que contempla el Campeonato Argentino y CODASUR. La primera fecha se disputará el próximo 22 de marzo en el Autódromo "El Zonda – Eduardo José Copello", de San Juan, mientras que el Gran Premio Coronación se llevará a cabo en el Autódromo "Ezequiel Crisol" de Bahía Blanca.La categoría, que contará con la presencia del ex Fórmula 1 Rubens Barrichello en el equipo Toyota, tendrá 12 fechas del calendario y no está prevista una carrera en Rafaela, aunque restan confirmar la quinta y octava. Por otra parte, en la décima se disputarán los 200 kilómetros de Buenos Aires, en el autódromo "Juan y Oscar Gálvez".Pero la novedad, como ocurrió en otras ediciones, es que tendrá una fecha fuera del país, en el Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, Brasil, en la sexta jornada.Así quedó el calendario 2020 del Súper TC2000:22 de marzo – Autódromo El Zonda – Eduardo José Copello, San Juan.5 de abril – Autódromo Juan Manuel Fangio, Rosario.3 de mayo – Autódromo Oscar Cabalén, Alta Gracia.24 de mayo – Autódromo San Nicolás Ciudad, San Nicolás7 de junio – a confirmar.19 de julio – Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, Brasil.9 de agosto – Autódromo Ciudad de Paraná, Entre Ríos.30 de agosto – a confirmar.20 de septiembre – Autódromo San Juan Villicum, Albardón.11 de octubre – 200 Kilómetros de Buenos Aires.1 de noviembre – Autódromo Parque Provincia del Neuquén, Centenario.6 de diciembre – Autódromo Ezequiel Crisol, Bahía Blanca.ALTUNA NO SIGUE EN TOYOTADe manera sorpresiva, Mariano Altuna y el equipo Toyota decidieron poner punto final a su vínculo tanto en el Súper TC2000 como en el Top Race. La noticia se dio a conocer a través de un inesperado comunicado emitido por la escuadra que dirige Darío Ramonda.Si bien la participación del piloto de Lobería en ambas categorías estaba confirmada, diferencias de último momento hicieron que las partes acordadas separaran sus caminos en el marco del respeto y consideración mutua que siempre se han tenido. En los próximos días se dará a conocer su sustituto.