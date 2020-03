Incoherencias en el fútbol

"La pelota no se mancha" dijo alguna vez Diego Maradona. El mejor jugador de la historia, para muchos, también expresó también "Me cortaron las piernas" luego de haber dado positivo en un control antidoping en Estados Unidos, durante la Copa del Mundo 1994.Esas dos frases, que pronunció el actual entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, forman parte de una historia del fútbol argentino que resume varios momentos de gloria, pero también de hechos nefastos.Sin duda, entre los papelones más grandes que se recuerden, ocupa un lugar muy destacado el empate de una elección vergonzosa, cuando los dos candidatos a presidir la AFA igualaron en 38 votos.Un resultado imposible, teniendo en cuentan que la cantidad de habilitados para emitir sus sufragios era impar y que no hubo abstenciones. El fútbol argentino reflejó aquella noche sus enormes falencias a nivel dirigencial.Ya con el "Chiqui" en el poder, se intentó mejorar en algunos temas puntuales, con resultados alentadores en el trabajo realizado por los seleccionadores de turno.Luego de haber sido resistido por propios y extraños desde el momento que se hizo cargo del combinado mayor, Lionel Scaloni, un técnico sin demasiada experiencia en la conducción de planteles, terminó haciendo valer, sus pensamientos y convicciones, a tal punto que ya pocos lo discuten.Para fortalecer su permanencia, tantas veces puesta en dudas hasta que llegó el momento de su confirmación, fue importante el apoyo de los futbolistas, que avalaron su proyecto.También se vio reflejado con actuaciones convincentes la tarea cumplida por los entrenadores que están a cargo de los equipos juveniles.El caso más relevante es el de Fernando "Bocha" Batista (medalla de oro en los Panamericanos de Lima y clasificado a los Juegos Olímpicos de Japón luego del título logrado en Colombia).Pero no todas fueron rosas a lo largo del camino en este último tiempo. Hubo algunas espinas, como matizar el funcionamiento de una actividad que nos distinguió históricamente por el natural talento de nuestros jugadores.En los últimos días, una decisión que bien pude definirse como disparatada, nos hizo recordar tiempos no demasiado lejanos. Esos en los que los reglamentos muchas veces se cambiaban sobre la marcha para favorecer determinados intereses.El hecho que comentamos y que resulta imposible de analizar desde una óptica normal, tiene que ver con el tema de los descensos. Hasta esta resolución, el panorama estaba lo suficientemente claro y ni siquiera una interpretación distinta a la que establecían las pautas reglamentarias.Los tres promedios más bajos, descendían automáticamente. Pero, qué ocurrió ahora? Vuelve una Promoción, para otorgarle una chance adicional al equipo mejor ubicado entre los tres últimos. Se acuerdan de Atlético-Gimnasia?Sobre este tema, que encendió la alarma por haberse borrado con el codo lo que se escribió con la mano, las especulaciones abundan y la gran mayoría de las opiniones son coincidentes: Con esta medida se pretende ayudar al Lobo?Los números son contundentes y aunque todavía restan varios partidos, hoy la situación más compleja es la del equipo que dirige Maradona, aunque haya recortado la ventaja respectos de algunos de los rivales que lo preceden.Pero al margen de lo que pueda opinarse sobre el particular, estamos hablando de una cosa juzgada, porque la aprobación del Comité Ejecutivo avaló esa modificación, que a la luz de los acontecimientos, no perjudica a nadie.Sí, está claro, puede favorecer a un equipo, sea cual fuese, que con la aplicación de esta variante, dispondrá de una nueva opción para mantener su lugar en la elite del profesionalismo.Otro tema que no dejó de sorprender en los últimos días es el acuerdo entre dos enemigos íntimos, para tratar de otorgarle a la gente un producto que se viene reclamando desde que fue dado de baja por una cuestión política.Marcelo Tinelli y Mario Pergolini fueron protagonistas de enfrentamientos que tuvieron infinidad de réplicas en sus épocas de conductores televisivos.Hubo feroces declaraciones cruzadas entre ambos, hasta que el vicepresidente actual de Boca Juniors decidió alejarse de la televisión. El hoy presidente de San Lorenzo, en cambio, está preparando su vuelta a la pantalla chica.Pero, mientras tanto, los dos se aliaron con Tapia a la hora de instalar un tema que despertó tremendas expectativas: el posible regreso del tan cuestionado Fútbol para Todos.Dolores de cabeza al margen para el gobierno de Cristina y para sus jefes de Gabinete, el programa cubría las necesidades del pueblo futbolero.Sin embargo, las ilusiones comenzaron a debilitarse y si bien se televisarían, al menos dos encuentros por fecha y por la señal de la TV Pública, ya no podría regresar el Fútbol para Todos en su anterior formato.Así está hoy el más popular de nuestros deportes. El que es practicado en este rincón del planeta por millones de aficionados y por un selecto número de profesionales.Hoy, lamentablemente, la pelota se sigue manchando, por obra y gracia de unas decisiones que no todos comparten, pero que están obligados a respetar.