Castellano comprometió esfuerzos para mejorar la seguridad de Rafaela

Con un discurso moderado en el que la política de seguridad ciudadana fue el eje principal, el intendente Luis Castellano dejó inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal en un recinto colmado entre funcionarios del gabinete municipal e invitados especiales en menor medida que otros años. La ausencia de autoridades institucionales no pasó desapercibido en la sesión que abrió a las 9 el presidente del cuerpo legislativo, Germán Bottero, con la presencia de todos los ediles. En la mesa central se ubicó el intendente, mientras a su lado se encontraban el obispo, Luis Fernández, y el diputado provincial, Juan Argañaraz, y en los extremos los jueces de Cámara de los Tribunales locales, Matías Drivet (fuero penal) y Alejandro Román (civil).Pese a la crisis económica que reduce las posibilidades presupuestarias, y la problemática de inseguridad que marca a fuego la agenda pública, Castellano se permitió ser optimista al menos en sus intenciones. "Quisiera proponer a todos los rafaelinos y rafaelinas que nos acompañen para emprender juntos un camino que lleve a Rafaela a ser reconocida como la ciudad con mejor calidad de vida de la Argentina. Ese es el sueño que perseguimos y por el que estamos trabajando", planteó en el tramo inicial.El Intendente, que transita el tercer mes de su tercera gestión consecutiva al frente del Departamento Ejecutivo Municipal, esta vez optó por no generar demasiadas expectativas en materia de obra pública sino que se limitó a confirmar la continuidad del plan de pavimentación de 130 cuadras, de la decisión de refuncionalizar el área central pero sin dar demasiados detalles ni mencionar qué sucederá con las ruinas del edificio que antaño brilló como los Grandes Almacenes Ripamonti.En términos políticos, remarcó el alineamiento de los gobiernos municipal, provincial y nacional. "Queremos, junto con la Nación y también con nuestra provincia, con nuestro trabajo en la conducción del municipio y con el aporte valioso que puede surgir de este recinto, profundizar ese modelo de desarrollo productivo con inclusión social, que hace a la propia identidad rafaelina y que hunde sus raíces en lo más profundo de nuestra historia de mujeres y hombres trabajadores y comprometidos con el destino de su comunidad", expresó. Al mismo tiempo, defendió sus gestiones toda vez que lleva 9 años en forma ininterrumpida en la función: "Tenemos una ciudad en marcha. Pese a la enorme crisis económica y social por la que viene atravesando desde hace varios años nuestra Argentina, nadie puede negar que Rafaela está activa, sosteniendo tanto sus políticas como aquellas acciones que dan cuenta de un municipio que busca estar cada vez más cerca de los vecinos, escuchando y aportando todas las soluciones qué estén a su alcance".De todos modos, reconoció que "aún hay cuentas pendientes y que nos llaman a redoblar esfuerzos". "El 2019 marcó una triste bisagra para todos los rafaelinos, lo que ocurrió con cada una de las víctimas de la inseguridad, nos atravesó a todos y denotó el hartazgo generalizado acumulado durante años, dando lugar a un reclamo legítimo en las calles de nuestra ciudad, para pedir justicia y seguridad", sostuvo sin entrar en detalles de las masivas movilizaciones de enero pasado, que incluyeron fuertes críticas al Municipio.Pero Castellano se colocó del lado de los vecinos al afirmar que "el reclamo también es nuestro, porque como he dicho en reiteradas ocasiones, en mí siempre encontrarán un aliado en esta lucha contra el miedo y la violencia, y en la protección de la vida de todos los ciudadanos". Con empatía manifiesta, explicó que "lo sufro igual que ustedes (al miedo) y porque comparto el anhelo de encaminar a Rafaela hacia una senda de mayor tranquilidad". "En la construcción de esa senda deposito mi preocupación, mi trabajo, el de mi equipo y todos los esfuerzos que están al alcance del accionar municipal", se comprometió.Tras aclarar que "por mandato legal los gobiernos locales tenemos herramientas limitadas para dar esta batalla, sabemos también que cuando un vecino tiene una necesidad, el primer timbre que toca es el de su intendente". "Somos la primera puerta del Estado y en consecuencia el espacio territorial más cercano para atender una multiplicidad de demandas que incluyen por supuesto la seguridad. Es por ello que la agenda de gobierno está centrada en atender esta problemática que se erige en el principal pivote sobre el cual tenemos que alinear y priorizar sinergias desde todos los sectores de manera transversal y dialogada", enfatizó.Más duro, puntualizó que "nadie puede mirar para otro lado, es necesario un trabajo conjunto, cada uno aportando desde sus competencias y responsabilidades institucionales, desde nuestras diferencias y también nuestras coincidencias". Y ácido recordó sus pleitos con el gobierno provincial que se fue en diciembre y regaló las primeras flores al gobernador, Omar Perotti. "Con su voto, los santafesinos determinaron que a la gestión provincial anterior le faltó voluntad política para enfrentar al crimen organizado. Estoy convencido de que la nueva administración tiene el mandato y la decisión profunda de encontrar soluciones concretas, sin especulaciones, sin importar quién se ponga enfrente", consignó.Castellano insistió en dejar en evidencia las flaquezas del gobierno de Miguel Lifschitz. "La falta de voluntad y decisión que padecimos durante años impedía poner en práctica las acciones y medidas necesarias que nos permitieran llevar algo de tranquilidad. Para que se entienda: en el reciente encuentro con el Ministro de seguridad, le entregamos el mismo informe que infinidad de veces le entregamos al ex gobernador, con la diferencia de que esta vez fue suficiente un primer encuentro para saber que somos escuchados".Y también entregó elogios al presidente Alberto Fernández por sus anuncios para ampliar la justicia federal de Santa Fe con la premisa de plantar batalla al narcotráfico. "Recibimos con beneplácito la muestra de voluntad política del Gobierno de Omar Perotti por estar cerca de nuestra gente, que con razón nos exige el máximo compromiso y un trabajo coordinado entre todas las instancias de gobierno. En ese sentido, lo que hemos logrado con el centro de monitoreo es todo un símbolo. Bastó un primer encuentro para que el servicio del 911 pase a estar conectado con la central de monitoreo local que antes era para el uso de nuestra Guardia Urbana. Y a su vez agentes policiales ya están abocados a la tarea de prevención", aseguró Castellano. "Esta sinergia entre policía provincial y la Guardia Urbana de Rafaela es la que tanto pedíamos y hoy ya es una realidad que implica una mejora en los tiempos de respuesta y en la necesaria eficiencia operativa que toda política de seguridad aspira a conseguir", agregó en este juego de contrastes entre lo que pasa hoy y lo que no pasaba hasta diciembre.Frente a los dos magistrados que lo acompañaron en el acto, Castellano no titubeó al considerar que "también necesitamos que la Justicia cambie y ponga lo suyo, tanto la provincial, como la Justicia Federal". Se atrevió a pedir "una justicia más ágil, más cercana a la gente, más humana" para luego exigir "que disponga de todos los allanamientos necesarios para terminar con los puntos de venta de drogas en nuestra ciudad". Enfático, reclamó que "los organismos del Estado en todos sus niveles y competencias garanticen que la ley se cumpla como condición para resguardar la seguridad y la convivencia ciudadana".EJES EN SEGURIDADAl brindar más detalles sobre su gestión, Castellano indicó que "hemos organizado nuestras políticas en torno a tres grandes ejes, sobre los cuales estamos dirigiendo estos esfuerzos"."El primer eje de trabajo es el control territorial atinente a la infraestructura operativa y tecnológica para la prevención del delito. En los últimos años hemos incorporado nuevos agentes a la Guardia Urbana, hicimos inversiones importantes en equipamiento para el Centro de Monitoreo, se han instalado más cámaras y tenemos medidas en curso para seguir dotando con más tecnología y formación a nuestra GUR, apuntalando su labor en el espacio público", consignó Castellano que pidió permiso para tomar agua.Desde la tribuna del Concejo lo escuchaban el jefe de Gabinete, Marcos Corach, y todos los secretarios que lo acompañaron. "La reciente creación de la Mesa de Coordinación Institucional en Seguridad Local ha abierto un canal de diálogo entre el Municipio, el Ministerio de Seguridad y la policía provincial que nos pone ante una valiosa oportunidad para avanzar" se ilusionó el Intendente. "Nos permite anticipar y no sólo reaccionar detrás de los hechos delictivos. También mejorar en los tiempos de respuesta y en la necesaria eficiencia operativa que toda política de seguridad requiere", añadió.En este marco, ponderó "los controles de uso de casco y cinturón de seguridad de lunes a domingo, durante el día y la noche" y el "nuevo plan de control de nocturnidad y especialmente sobre eventos especiales". En la misma línea colocó "al incremento de los controles de tránsito en los barrios, en el marco del trabajo articulado propuesto con la policía y la Gendarmería".Y anticipó que al "optimizar la información del sistema por legajos por infractor" se podrá "aumentar la presión sobre todos aquellos que han cometidos infracciones, reforzando los reclamos administrativos y judiciales". Además, puso en valor la mayor cantidad de "controles preventivos junto a las patrullas de acción táctica, parte de cuya dotación se encuentra hoy en la ciudad de Rafaela"."Todos tenemos pocos recursos, eso está claro, pero si los coordinamos, la acción de prevención en la ciudad va a ser mucho mejor", rescató a modo de conclusión de lo que se observa en la ciudad luego de las masivas marchas. Controles a los talleres de motos, en los accesos a la ciudad, la campaña no compre robado figuran en ese plan de acciones de la gestión para una mejor seguridad.Asimismo, Castellano ratificó que "la inminente colocación de 100 cámaras en todos los minibuses de la ciudad, con 4 cámaras en cada uno de ellos, sumándose así a los botones antipánico ya existentes en toda nuestra flota"."El segundo pilar sobre el que estamos orientando nuestro accionar es la prevención del delito a través de políticas vinculadas al diseño urbano, es decir, revitalizando áreas y espacios públicos para que sean más seguros para los vecinos y más hostiles para delincuentes, revalorizando a la ciudad como escenario y soporte físico para el desarrollo de la convivencia ciudadana", señaló el Intendente. "Hacia esta meta apuntan nuestro plan de refuerzo lumínico de la ciudad, de bacheo, de pavimento y cloacas, de mejora de los planes de arbolado y control de malezas", ejemplificó."Con este foco en la convivencia ciudadana también renovaremos el área central y zonas prioritarias, construyendo nuevas ciclovías y ciclocarriles, procurando a su vez mejorar el transporte y la movilidad urbana así como la limpieza y la recolección de residuos", subrayó. "Estamos trabajando en la conclusión de la obra del Canal Norte, también avanzando en el aprovechamiento de este lugar como espacio verde y de recreación para nuestras familias", sostuvo.En materia de infraestructura vial adelantó que la "ejecución del ensanche de calles y avenidas, y continuaremos, a pesar de la crisis, con el plan de 130 cuadras de pavimento". También renovó su apuesta por mejorar el servicio de minibuses al manifestar que "se ha procedido a modificar el recorrido de las líneas, con el objetivo de llegar mejor a cada barrio" y que a su vez "se ha incorporado un nuevo recorrido, con tres minibuses, y hemos extendido su horario hasta las 23:30" que "comenzará a funcionar en estas semanas en forma paralela al resto de los que realizan el recorrido habitual, para así brindar una mayor seguridad a todos los estudiantes y docentes que utilizan este servicio público".En cuanto al tercer eje "sobre el que estamos alineando nuestros programas municipales tiene que ver con el fortalecimiento del tejido social" que permitirá "articular las políticas públicas en materia de seguridad con las que hacen al desarrollo socio-laboral y educativo, con las políticas de cultura, empleo y deporte, para que cada rafaelino y en especial los más jóvenes, puedan desarrollar todo su potencial, para que puedan tener proyectos de vida y perspectiva de futuro, y para que, en definitiva, puedan realizar sus sueños".La conformación de la Unidad Ejecutora de Políticas de Infancias y Juventudes, una mesa de coordinación municipal integrada por áreas relacionadas con la temática, será un espacio clave en la gestión del tercer eje. "Ya orientamos 40 programas municipales vinculados a educación, salud, cultura, deporte, que garanticen el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes de Rafaela, que permitan generar respuestas en tiempo y forma a las demandas sociales emergentes de los territorios", puntualizó.