Media sanción a la ley de Necesidad Pública

La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe dio ayer por la tarde media sanción al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que declara el Estado de Necesidad Pública en materia social, alimentaria y sanitaria, de las contrataciones públicas, financiera y de seguridad en el territorio de la provincia con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.Durante la sesión que presidió la vicegobernadora Alejandra Rodenas, se destacó a la hora de los fundamentos que “las circunstancias objetivas y concretas que justifican la declaración precedente habilitan la actuación del Estado en tiempo oportuno, con los alcances establecidos en el ordenamiento jurídico”.En tanto, la iniciativa prevé que el Poder Ejecutivo podrá dar por concluido el Estado de Necesidad “total o parcialmente antes de esa fecha, si considera superados los hechos que dan lugar a la declaración”.El proyecto -que contaba con dos despachos- fue aprobado con 11 votos afirmativos , cuatro negativos y dos abstenciones. Felipe Michlig (San Cristóbal), Rodrigo Borla (San Justo), Lisandro Enrico (General López) y Orfilio Marcón (General Obligado) no lo acompañaron; mientras que Hugo Rasetto (Iriondo) y Leonardo Diana (San Jerónimo) se abstuvieron.La iniciativa aprobada por los 11 senadores peronistas, entre ellos Alcides Calvo, tiene como base el mensaje enviado por el gobernador, Omar Perotti, aunque con importantes modificaciones a partir de sugerencias de la oposición. Sin embargo, los senadores radicales presentaron su propio proyecto con dictamen de minoría, que si bien no se trató fue ingresado al expediente que se enviará a la Cámara de Diputados, donde el Frente Progresista, Cívico y Social cuenta con mayoría.El texto fue enriquecido y consensuado en las Comisiones asignadas para su estudio, en particular en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el Senador Calvo. Entre las disposiciones contenidas cabe señalar que crea el Programa de Emergencia Alimentaria y el Programa de Emergencia Sanitaria, ambos con un crédito presupuestario de $ 2.500 millonesRespecto a las contrataciones públicas el proyecto contempla la renegociación de contrataciones comprendidas en razón de su objeto en las leyes 12.510 (De Administración Financiera) y 5.188 (De Obras Públicas). En caso de no lograr el acuerdo se faculta al PE a reprogramar plazos y rescindir contratos de suministros. También se lo faculta por un plazo de 90 días corridos a suspender, por acto expreso debidamente fundado, las licitaciones y concursos en trámite para la concertación de contratos comprendidos por su objeto en los alcances de las Leyes Nros. 12510, 5188 o regímenes particulares de contratación.Para reforzar las disponibilidades, el proyecto también faculta al Ejecutivo a dejar en manos del Tesoro provincial los recursos afectados por leyes provinciales que excedan el gasto ejecutado, así como los saldos no invertidos de ejercicios anteriores, con excepción de las cuentas de la seguridad social.Para encarar la renegociación de los contratos, el gobierno busca autorización para tomar deuda por $ 6.000 mil millones para pagar y renegociar, a través de distintos instrumentos (Letras de tesorería, pagarés, etc.), la deuda flotante y los contratos públicos. La autorización se hace extensiva a la EPE por $ 2.700 millones. Los municipios y comunas que se declaren en estado de necesidad pública podrán también concertar operaciones de crédito para ese fin por un importe equivalente a $ 1.600 millones.Con el propósito de recomponer el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales, el gobierno solicita autorización para tomar deuda por otros $ 16.000 millones. Será de aplicación inmediata hasta la suma de $ 8.000 millones. Los restantes $ 8.000 millones se podrán tomar $ 4.000 millones a partir del mes de junio y $ 4.000 millones a partir de septiembre de 2020, respectivamente.También establece importantes beneficios a Municipios y Comunas, ya que los autoriza a afectar hasta el 25% del Fondo de Obras ejercicio 2.020, y hasta el 50 % del ejercicio 2.019. Asimismo del saldo pendiente de aprobación ejercicio 2018 se los autoriza utilizar hasta el 50 %.Asimismo se crea un régimen transitorio de asistencia financiera a municipios y comunas por $ 3.500 millones, de los cuales se pondrá a disposición $ 3.200 millones de la siguiente manera: 60 % a los Municipios de Primera Categoría, el 30 % a los Municipios de Segunda y 10 % Comunas. Asimismo se destinan $ 300 millones al Programa de Fortalecimiento Institucional y Saneamiento Financiero para los Municipios de Segunda Categoría y Comunas que estén en estado de emergencia. Los anticipos podrán ser utilizados para pagar salarios, prestar servicios, atender la emergencia social, cancelar deudas, realizar inversiones, debiendo declarar primero la emergencia.También se propicia una modificación al art. 48° de la ley 13.938 de “Presupuesto 2020” que fija las condiciones para la toma de un endeudamiento de $ 12.366,11 millones que se autoriza, con destino para ejecución de proyectos de inversión pública, adquisición de bienes de capital, servicios esenciales. Cabe recordar que un 30 % de este endeudamiento estará disponible para Municipios y Comunas, para ser utilizado con iguales fines.Asimismo se crea el “Programa de Emergencia en Seguridad”, para ser destinado a erogaciones en los rubros “Construcciones”, “Maquinaria y Equipo” y “Equipo de Seguridad”, el que se financiará, entre otros, con aportes de Rentas Generales del Tesoro provincial por hasta $ 1.000 millones.El proyecto legislativo requiere también facultades para disponer franquicias adicionales, tendientes a garantizar la implementación del “boleto educativo gratuito”. También pide autorización para utilizar con ese fin, en caso de ser necesario, fondos correspondientes al endeudamiento público para recomponer el FUCO.Se crea una comisión bicameral del estado de necesidad pública que por la presente ley se declara, la que estará integrada por tres senadores y tres diputados nominados por simple mayoría de legisladores presentes y sujetos a remoción por idéntico procedimiento.Por último se invita a los municipios y comunas a adherir a la ley, en cuanto les fuere aplicable y de su competencia.Es de esperar señaló Calvo, “que el proyecto tenga su acompañamiento en la Cámara de Diputados para dotar al Gobierno provincial y a municipios y comunas de herramientas fundamentales para llevar adelante la gestión de Gobierno”.En este escenario, el proyecto con media sanción del Senado tiene bajísimas chances de convertirse en ley debido a la férrea oposición principalmente del presidente de Diputados, Miguel Lifschitz, y de los socialistas. Tampoco los radicales acompañarán, aunque se posicionaron en un "modo constructivo" con la propuesta presentada en minoría en el Senado y que formará parte de las negociaciones en Diputados.Ayer, los legisladores provinciales de la UCR -de ambas cámaras- liderados por Felipe Michlig y Maximiliano Pullaro advirtieron a coro "hasta aquí llegamos", en referencia a su disposición a dialogar y negociar con el peronismo. Por eso, ante la falta de avances para lograr un proyecto único, oficializaron su propio texto en minoría que rechaza las facultades delegadas (los famosos "superpoderes") del Poder Legislativo al Ejecutivo.