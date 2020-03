El campo va al paro por cuatro días por la suba de retenciones a la soja

BUENOS AIRES, 6 (NA). - La Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias realizará la semana próxima un paro por cuatro días, de lunes a jueves, para protestar contra la suba de retenciones a las exportaciones de soja. Tras varias deliberaciones, y en medio de una fuerte presión de algunas de las organizaciones que la integran, como CRA, los referentes de la Mesa de Enlace resolvieron avanzar con una protesta que paralizará la actividad durante la próxima semana. Se trata de un cese de comercialización de granos y de hacienda para faena.Según pudo saber NA, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), impulsada en especial por sus bases enroladas en CARBAP, apuró la decisión de la Mesa de Enlace al amenazar en un comunicado con salir por su parte a las rutas.CRA había advertido más temprano que "si las medidas tomadas son empujadas por un espíritu recaudatorio tengan en cuenta que es ´un juego de suma cero´ en el corto plazo. Si son empujadas por un espíritu ideológico, entonces... Nos veremos en las rutas".Los principales referentes de la Mesa de Enlace integrada por CRA, Coninagro, Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria y Coninagro seguían definiendo la modalidad de la medida de fuerza y si habrá tractorazos en las rutas, una decisión que podría revivir el largo conflicto del 2008 cuando Cristina Kirchner, como jefa de Estado, buscó imponer las retenciones móviles. .En tanto, fuentes cercanas al Gobierno hicieron conocer su malestar por la decisión del campo y que daban por finalizadas las relaciones con la Mesa de Enlace con la que consideraban que estaban en negociaciones.Por otra parte, los autoconvocados -varios grupos de productores en distintas regiones de Argentina- tienen planeado realizar una asamblea nacional de magnitud el próximo martes 11 de marzo en Expoagro, la muestra que se realiza a la vera de la ruta 9 en inmediaciones de San Nicolás.Los autoconvocados del norte bonaerense informaron que "una vez más, el Gobierno acude a mentiras para confundir a la sociedad"."Mienten cuando dicen que le van a devolver retenciones al mediano productor de 500 a 1.000 toneladas porque en esa franja, si le devuelven, quedan entre 28% y 30%, suma que ya lo habían llevado en diciembre. Mienten cuando dicen que le van a devolver 12 puntos al pequeño productor, porque ya lo hemos vivido en la etapa anterior donde la mitad de los productores no vieron un peso", alertaron.Por su parte, integrantes de la Mesa Regional del NEA y NOA se sumarán a las medidas de fuerza porque aseguraron que no permitirán que "sigan desapareciendo productores a costa de mantener una estructura ineficiente y parasitaria que no ha mostrado ante la crisis ni el más mínimo gesto de austeridad".GOBIERNO DICEESTAR "SORPRENDIDO"El Gobierno nacional advirtió que no dará marcha atrás con el aumento de retenciones a la soja y dijo estar "sorprendido" tras conocerse la decisión de la Mesa de Enlace de convocar a un paro de cuatro días en contra del aumento del arancel. Así lo indicaron a NA fuentes de Casa Rosada, que resaltaron que "lo importante es que nunca plantearon esta medida en la mesa de diálogo con el ministro" de Agricultura, Luis Basterra."El Gobierno está sorprendido porque salieron de la reunión anunciando que fue buena y que estaban contentos", enfatizaron las las mismas fuentes. El Gobierno aseguró que la suba de 3 puntos en las retenciones a la soja sólo afecta al 26% de productores de soja, que son aquellos de más de 1.000 toneladas anuales."Si ninguna medida impositiva que tomó el Gobierno les cuesta un centavo ni a la Federación Agraria ni a Coninagro, ¿por qué se pliegan al paro? ¿Por una cuestión aspiracional o por una cuestión política?", manifestaron fuentes oficiales a la agencia NA.Además, detallaron que "la plata de 3.000 millones de pesos vuelve al sector para mejorar economías regionales, pesca, arroz, legumbres, y mejoran carne, leche".Para el Gobierno, la medida de fuerza "no" la realiza "el campo" sino "los grandes comercializadores de soja", y destacaron: "Los productores chicos, de hasta 500 toneladas, mejoran su posición, ya que hasta ahora pagan el 30% y a partir de ahora pagarán menos".En ese marco, el senador nacional del Frente de Todos Oscar Parrilli afirmó que la medida de fuerza anunciada es para "boicotear al gobierno de Alberto (Fernández)".En declaraciones a la prensa formuladas en el Instituto Patria, manifestó: "¿Qué otra cosa se podía esperar? Representan los intereses del campo más concentrado"."Son insaciables. Se llenaron de plata, tienen toda la plata afuera. son los responsables del desastre económico en el que hoy está el país. Tienen ganancias extraordinarias y siguen peleando por seguir con sus privilegios", señaló.