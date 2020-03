Panorama Político

AUDITORIAPARA MEJORAREl Concejo Municipal volvió recargado: en forma inesperada las conclusiones de la auditoría que ya estaban a disposición de los concejales desde octubre pasado metieron la cola. Generó un poco de humo que una concejal lanzara una mano de sospechas sobre los procesos administrativos y el uso de los fondos del cuerpo legislativo. La revisión de los auditores -que ahora está bajo revisión del Consejo Profesional para ver si se ajustó a los parámetros establecidos para este tipo de servicios- detectó falencias en la gestión del Concejo. Lo curioso es que de los últimos 30 años, el PJ tuvo a su cargo la Presidencia en 27 de ellos.Por tanto, el tirón de orejas de la auditoría es más para el mini oficialismo que para otros. Los optimistas entienden que la auditoría es el fundamento para mejorar los sistemas. Y se desligan de una polémica que, aseguran, no le suma a nadie.EL SENADO LO HIZOFinalmente, los senadores peronistas le dieron media sanción al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que declara el Estado de Necesidad Pública en materia social, alimentaria y sanitaria, de las contrataciones públicas, financiera y de seguridad en el territorio de la provincia hasta el 31 de diciembre de 2020. Así, el gobernador Omar Perotti está más cerca de contar con la ley que pretende desde el año pasado.Sin embargo, corre el riesgo de que el final sea idéntico que en diciembre, cuando la mayoría del Frente Progresista de la Cámara de Diputados rechazó el paquete de leyes de emergencia. A esta altura, es muy difícil que el proyecto del senador Alcides Calvo y compañía se convierta en ley tal como salió de Senadores.Los legisladores radicales de ambas cámaras hicieron un esfuerzo y definieron una propuesta para tratar de encontrar un acuerdo. El PJ no aceptó. El socialismo no está convencido del texto de sus socios radicales. La semana que viene, por tanto, habrá más rosca que nunca esta vez en Diputados. El ex gobernador, Miguel Lifschitz, ahora titular de Diputados, no parece estar dispuesto a ceder y disfrutará dejar sin nada a Perotti, cuestionado desde todos los ángulos porque dicen que todavía no empezó a gobernar pese a que está a punto de cumplir tres meses en el cargo. Debe tener un Plan B si no tiene la ley de Necesidad Pública.Perotti, de todos modos, tiene una gestión con todo el viento en contra. Esta semana soportó paros de los docentes que cuestionaron con dureza la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial en el marco de las paritarias. Dos paros están previstos para la semana que viene y una movilización masiva, siempre y cuando no reciban una mejor oferta salarial este viernes en un nuevo encuentro de la paritaria. Esta negociación tiene un incierto final si Perotti sigue insistiendo que no hay recursos para pagar más salarios a los maestros.Al propósito del ciclo lectivo, que en lugar de comenzar el lunes lo hizo dos días después por el paro de 48 horas de los docentes, tuvo un acto oficial pero en lugar de ser en una escuela pública fue en una privada de la ciudad de Santa Fe con la presencia del Gobernador y de la ministra de Educación, Adriana Cantero. ¿Error infantil de Perotti o hay algo que no se puede ver todavía? Desde el socialismo no desaprovecharon la oportunidad y castigaron a discreción al mandatario provincial.También hubo críticas en las redes este jueves cuando Perotti lanzó un programa de financiamiento a favor de los productores agropecuarios santafesinos para comprar maquinaria agrícola fabricada en la Provincia. El anuncio se evaporó porque coincidió con el creciente malestar del campo por la suba de las retenciones y las primeras confirmaciones de las protestas de los productores. No eran el momento, consignaron varios en Twitter. ¿Error o mala suerte?El concejal Leo Viotti, en sus redes, disparó con munición gruesa en sus redes. "Solo el 3% de aumento para docentes, quita de cláusula gatillo, gobierna por decreto para atribuirse superpoderes, su política de seguridad solo genera más 'inseguridad'. Con ustedes Omar Perotti. En Rafaela ya lo conocíamos y les avisamos, pero no todos escucharon", publicó.MENOSSI VUELVETras dejar su banca en el Concejo Municipal rafaelino en diciembre, el macrista Hugo Menossi hoy se desempeña como auxiliar del bloque de Diputados Provinciales de Cambiemos. En ese rol, opera como un nexo en el territorio, no solo del departamento Castellanos sino también en San Cristóbal, 9 de Julio y un poco más. Y como le encanta la política, mantiene un ritmo intenso en eso de tender redes, anotar las demandas de la gente y tratar de plantearlo en su bloque.¿Sus próximos objetivos? Dicen que aspira a tener un espacio en la lista de candidatos a diputados nacionales en 2021. Y si no llega al Congreso, también tiene decidido volver a ser candidato en Rafaela en 2023. ¿Intendente o concejal? "El tiempo dirá, falta muchísimo", dicen que dice mientras también promueve en sus redes sociales los servicios como productor de seguros que siempre fue.UN JUEZ MENOSEl Dr. Miguel Abásolo fue elegido en 2012 como el primer juez Federal de Rafaela. En 2014 asumió el cargo en el flamante Juzgado Federal que funciona desde ese momento en un sector del edificio del Correo, en la esquina de calles 25 de Mayo y Moreno, pese a haber sido creado por ley en 2006. Es decir que apenas tardó ocho años desde su existencia en los papeles hasta ser una realidad. Normal en la Argentina.Con el impulso de la ley que modifica el régimen de jubilaciones especiales para integrantes del Poder Judicial y del servicio diplomático, se registra actualmente una renuncia masiva de magistrados del fuero federal. Abásolo es uno de los que presentó su dimisión, aunque todavía está pendiente su aprobación.Lo llamativo es que el desembarco de un Juzgado federal en Rafaela fue considerado como un avance sustancial para mejorar la lucha contra las bandas de narcotráfico en esta región, más aún teniendo en cuenta que las máximas autoridades del gobierno local reiteran cada vez que pueden que muchos saben donde se vende droga entre nosotros. Sin embargo, este negocio tan floreciente en la ciudad no ha tenido demasiados contratiempos por una alarmante pasividad de fuerzas de seguridad federales en la investigación. Tampoco brillaron, ni mucho menos, los efectivos de la dependencia específica de la Policía santafesina que tiene la misión de investigar y desarticular a los narcos locales.A la luz de los resultados en estos siete años, no muchos van a extrañar al juez que decidió jubilarse.