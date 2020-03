Convocatoria del Centro Toscano

El Centro Toscano de Rafaela y la Asociación Cultural Toscana (Bs. As.) invita a todos los artistas rafaelinos interesados a participar en la Exposiena 2020.

Es una muestra colectiva en Italia donde la pintura, la escultura, la fotografía y el grabado se harán presentes en el corazón de esta ciudad toscana de extensa tradición cultural, en la primera quincena de octubre de 2020.

La misma se celebrará en conjunto con la Università per Stranieri di Siena, desde el 2 al 16 de octubre. Tendremos a nuestra disposición dos magníficas sedes, la de Piazza Rosselli 27 y la de Piazza Amendola 29, en la histórica ciudad de Siena. https://www.unistrasi.it/

Esta muestra será una inmejorable ocasión para presentar las obras ante un público exigente y cosmopolita. Hemos constatado que Latinoamérica les atrae por su diversidad, por su espíritu creativo y por la musicalidad de la obra artística que produce.



CRONOGRAMA



08 de agosto: Cierre de la recepción del material para el catalogo.



02 de octubre: Fiesta de inicio de la exposición.



16 de octubre: Fiesta de cierre de la exposición.



CONDICIONES



Cada pintor, fotógrafo, grabador podrá exponer dos obras que no superen los 80 cm de lado cada una, en tanto que cada escultor podrá presentar hasta dos piezas de pequeña talla. Será responsabilidad de los autores que las obras estén en Siena en condiciones de ser expuestas días antes de la inauguración. Se editará un catálogo de 21 x 23 en colores, en español e italiano, donde figuraran las obras expuestas por cada artista además de su currículum vitae.



INSCRIPCION



Para confirmar la participación en la Exposiena 2020 será necesario aceptar las condiciones, completar y enviar completa la ficha del catálogo. Para cubrir gastos de catálogo y administrativos se requerirá abonar una suma que determinaremos a la brevedad.







E X P O S I E N A 2 0 2 0



Università per Stranieri di Siena



Palazzo Piazza Rosselli, 27 | Palazzo Piazza Amendola, 29 | Siena







Ficha del material para el catálogo







Nombre del artista:







Nacionalidad:







Correo electrónico:







Sitio web (en caso de poseer):







Blog (en caso de poseer):







Foto del artista



Requerimientos técnicos:



Medida: 4 cms de alto



Formato de archivo: TIFF o JPG



Resolución: 300 DPI







Nombre de archivo (completar):







Foto de obra 1



Requerimientos técnicos:



Medida: 13 x 18 cms (medida máxima del lado mayor)



Formato de archivo: TIFF o JPG



Resolución: 300 DPI







Nombre de archivo (completar):



Nombre de la obra:



Año de realización:



Dimensiones reales:



Técnica:







Foto de obra 2



Requerimientos técnicos:



Medida: 13 x 18 cms (medida máxima del lado mayor)



Formato de archivo: TIFF o JPG



Resolución: 300 DPI







Nombre de archivo (completar):



Nombre de la obra:



Año de realización:



Dimensiones reales:



Técnica:







Curriculum Vitae:



Un párrafo de datos biográficos relevantes en la carrera artística (lugar y fecha de nacimiento, formación, etc.) seguido de una selección de muestras, premios, concursos, etc.



Extensión total: no más de 1.000 caracteres con espacios.



Versión en español y traducción al italiano.