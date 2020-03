Entre la búsqueda de consensos y las críticas

El discurso del intendente Luis Castellano, en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo, tuvo distintos matices, en los que se explayó sobre el tema seguridad, sobre las acciones que llevó adelante el Estado local, sobre la falta de acompañamiento en los 12 años de socialismo, sobre la utilización política de las preocupaciones de los vecinos y sobre las expectativas por la articulación que hoy sí existe entre municipio, provincia y Nación.El mandatario también habló de obra pública, de cuestiones sociales, de empleo y de la violencia de género y lucha de las mujeres.Al finalizar el discurso y al consultarle a algunos de los presentes todos en mayor o menor medida coincidieron en que fue un mensaje certero, conciliador y que busca consensos.El pastor de la Iglesia Evangélica Bautista, Carlos Terranova señaló: “me pareció un buen discurso en un momento complejo, fue equilibrado y se le dio relevancia al cuidado de infancia y la adolescencia".Quien también estuvo en el recinto y opinó sobre el mensaje del intendente fue el secretario del SEOM, Darío Cocco quien señaló que “desde el sector que integramos como representantes de los trabajadores nos pareció muy interesante, enfocándose principalmente sobre las problemáticas que estamos sufriendo las ciudades como Rafaela con el tema de la seguridad, conjuntamente con el tema de la crisis económica que nos afecta a todos". "El tema de la seguridad hay que tratarlo en forma conjunta tiene que ser un trabajo como lo ha planteado el intendente, no solamente desde el municipio en sí porque no tiene las herramientas para resolverlo y porque la seguridad es responsabilidad del gobierno provincial y también de índole nacional, por eso deben acordar acciones entre todos los niveles e instituciones”, agregó.Por último, el dirigente sindical dijo que entienden que hay mucho trabajo por hacer y desde los trabajadores municipales llevarle lo mejor de sí para apostar a la ciudad de Rafaela conjuntamente con lo dicho por Castellano, actuando en sintonía.“INTERESANTE, PERODEMASIADO OPTIMISTA”Así lo definió el concejal de Cambiemos Miguel Destéfanis, al discurso del intendente Castellano. “La verdad que esta es la primera vez que participo de este lado siendo concejal siempre lo escuchaba desde otro ámbito. Creo que fue interesante como todas las aperturas, recalcando las cosas que se están haciendo y las muchas que hay por hacer, si con todas las que se estaban haciendo no alcanza, esperemos que se pueden hacer las los ciudadanos necesitamos para poder estar bien, principalmente con el tema de seguridad, donde hay un montón de factores más que no es solamente eso; la inseguridad tapó todo lo otro pero sabemos que esto no va a ser fácil de encarrilar, hace muchos años que venimos en retroceso”, señaló.Por otra parte, el edil manifestó que a su entender, el intendente es muy optimista con respecto a que ahora está todo en sintonía, ciudad, provincia y nación, “Dios quiera que pueda ser así y trabajar en conjunto por el bien de todos, yo también lo espero pero creo que hay demasiadas culpabilidades, se le echa demasiado la culpa primero a la provincia en donde señalan que no había relaciones, después con la nación que no había relaciones, me parece que esto no sucedió en los últimos cuatro años, ocho años o doce años de gobiernos socialistas, esto viene de mucho antes”.Destéfanis criticó en cierta medida la gestión local diciendo que “la municipalidad estuvo trabajando, yo creí que bastante bien, pero me parece que no alcanzó o no se estuvo trabajando lo suficientemente bien, porque en Rafaela tuvimos mucho desmejoramiento y la parte nacional ni hablar que influye al igual que lo que sucede a nivel mundial, pero insisto que Rafaela desmejoró mucho y está claro que no alcanzó lo que se hizo”.A su vez el concejal resaltó la presencia en la apertura de sesiones de representantes de la justicia y manifestó que “me parece muy bueno ver a jueces participando de este acto institucional, es necesario el compromiso de los jueces para que actúen y se logre mejorar esto que vivimos como sociedad”.