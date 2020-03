Fede Bal con problemas de salud

Esta tarde, se supo que las obras de teatro “Mentiras inteligentes” y “Veinte millones” suspendieron la función de ayer jueves y posiblemente la de hoy en Mar del Plata, debido a problemas de salud de Federico Bal.Su mamá, Carmen Barbieri, protagonista de la comedia “Veinte millones”, lo acompañó hasta Buenos Aires, donde Fede se realiza estudios de urgencia.Así lo contó el mismo Bal desde su cuenta de Twitter: “Quiero contarles que me encuentro en Bs As realizándome algunos estudios por un pólipo que me detectaron y que seguramente requerirá de una intervención quirúrgica en el corto plazo”, dijo.Además, agregó: “Por este motivo y para completar las consultas médicas, me veo en la obligación de suspender la función de ‘Mentiras inteligentes’ del día de hoy, por lo que quiero hacer llegar mis disculpas a todo el público que ya tenía su entrada comprada”.“Los iremos manteniendo informados acerca de la continuidad de las próximas funciones. Gracias a todos por el cariño de siempre”, indicó el actor.Con anterioridad, la cuenta de Twitter del Multitabaris Comafi, del productor Carlos Rottemberg, señaló: “El motivo de las suspensiones de las obras que protagoniza la familia Bal/Barbieri en los teatros Lido y Atlas de Mar del Plata es informada ahora por este medio por el mismo Federico Bal en su cuenta”.