Reordenamiento del calendario de MotoGP

Carmelo Ezpeleta participó ayer de una rueda de prensa que se llevó a cabo en el Circuito Internacional de Losail para abordar al detalle todas las cuestiones relativas a la actualidad del Campeonato Mundial luego de cancelarse la cita que tenía prevista MotoGP en Qatar y el aplazamiento del GP de Tailandia, debido al brote actual de coronavirus."Hemos pensado que sería mejor celebrar una conferencia de prensa para hablar de qué vamos a hacer de aquí hasta el final de temporada", empezó el CEO de Dorna Sport, que no perdió la ocasión de poner en valor que "la colaboración con las autoridades cataríes ha sido muy positiva"."Esto va cambiando cada día y hemos tratado de adaptarnos", dijo Ezpeleta, que desgranó la cadena de acontecimientos que precedió a la cancelación de la cita de la categoría "reina" en Losail, al tiempo que valoró positivamente el hecho de que las dos categorías menores tengan la oportunidad de rodar este fin de semana."Hemos tenido suerte porque los Test de Moto2 y Moto3 se celebraron una semana antes y eso nos facilitó la labor para programar esas carreras", señaló Ezpeleta.El dirigente recordó también la evolución de la jornada vivida el domingo, cuando "la situación para algunos gobiernos europeos empezaba a cambiar", poco antes de que un "efecto rebote" obligue a tomar la decisión de suspender la carrera de MotoGP en Qatar.Pese a la cancelación final, desde Dorna se plantearon diversas alternativas, como "fletar un vuelo chárter desde Francia u otro país para garantizar la llegada de la mayor parte de representantes a Doha, pero fue imposible concretar ese deseo ante la negativa de las autoridades sanitarias".Tras recordar los últimos episodios del pasado fin de semana, el CEO de Dorna puso sus miras hacia el futuro más inmediato del campeonato. "Es algo que no podemos prever. La situación va cambiando todos los días en todo el mundo. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, posponer o lo que sea", continuó, antes de remarcar la máxima prioridad a nivel organizativo."Queremos tratar de mantener el campeonato y el máximo número de carreras", remarcó, para pasar a recordar que "el próximo Gran Premio será el de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas, de Austin"."Siempre queremos mantener dos cosas: primero el lado deportivo, con paridad de condiciones, y segundo, adaptarnos a las distintas circunstancias", agregó Ezpeleta, que adelantó que cuentan "una dotación especial" para cualquier eventualidad vinculada con el brote de coronavirus.En ese sentido, recordó que "Estados Unidos y Argentina a fecha de hoy están bien" pero admitió la imposibilidad de conocer la situación de las próximas semanas."Después de Estados Unidos y Argentina ya estaremos en Europa y dependerá de la situación que haya en cada país. Al día de hoy, algunas autoridades han prohibido la convocatoria de un gran número de espectadores en un evento, pero en este contexto es muy difícil brindar precisiones", expresó.El CEO de Dorna, que no excluyó ningún escenario, puso de manifiesto en diversas ocasiones la voluntad prioritaria de alcanzar acuerdos con todas las partes implicadas: "Lo más importante para nosotros es acordar una solución con todos. Somos una empresa que organiza carreras y será nuestra obligación llevarlas adelante".Ezpeleta fue tajante al señalar que la carrera de MotoGP de Qatar está cancelada, eso está claro, porque no tenemos otras posibilidades. Cualquier opción que se abra, la contemplaremos. Cualquier cambio es posible si todo el mundo suscribe ese acuerdo".Al ser consultado por los medios de comunicación, Carmelo Ezpeleta se volvió a pronunciar sobre el coronavirus y acreditó que Dorna trata de manejarse con cintura para gestionar la situación un paso por delante. "Pensamos que una de las locuras del coronavirus es que la situación va cambiando día a día y hoy, todos pensamos en base a la información que tenemos, pero sabemos que podría variar permanentemente".