La muerte de joven de 15 años sacude a San Cristóbal

La muerte de un joven de 15 años en San Cristóbal tiene conmocionada a la ciudad cabecera del departamento homónimo ubicada 110 km al norte de Rafaela.Si bien el jovencito falleció en el nosocomio sancristobalense “Julio Villanueva”, después de haber sido internado, el caso ya motivó la intervención judicial de la Unidad Fiscal Tostado –perteneciente a la Fiscalía Regional N° 5 Rafaela- en la persona del fiscal Héctor Aiello, quien ya determinó se realice la autopsia correspondiente entre otras medidas de prueba.De acuerdo a lo publicado por el portal Ceres Ciudad extraoficialmente, “Santiago” –tal es el nombre del jovencito- ingresó al nosocomio a las 3.00 del lunes con un cuadro de náuseas y vómitos, motivo que originó su internación para control, logrando su estabilización ante los síntomas que presentaba un par de horas después; siguiendo por ese camino, el de la estabilidad, en los controles posteriores.Sin embargo, pasado el mediodía de ese mismo día, y luego de una medición de fiebre con algo de temperatura, se desató una arritmia ventricular y el posterior deceso del adolescente.Si bien en un principio se habló de una muerte por sobredosis, el abanico de posibilidades se amplió -y mucho- luego que desde el efector público diagnosticaran muerte por paro cardiorrespiratorio.En teoría –continúa Ceres Diario- y sin la certeza de poder afirmar y confirmar nada porque el caso se trabajó y trabaja muy herméticamente, “Santiago” arribó días pasados al hospital con esos síntomas, producto del consumo de marihuana más la ingesta de alcohol.Los controles habrían sido positivos (en cuanto a su evolución) y la familia habría decidido sacarlo del hospital de San Cristóbal y traerlo a nuestra ciudad de Rafaela para una internación terapéutica, pero no se llegó a tiempo.La pregunta que todos se hacen tiene que ver con que si el consumo de marihuana estuvo, es sabido que la “cannabis sativa” no mata de esa forma ni produce una arritmia ventricular, por lo que allí se comenzaron a barajar otras hipótesis.“¿Será que el adolescente consumió algún otro psicotrópico en asociación con la marihuana? ¿la sustancia vegetal estaba contaminada por alguna otra droga como ser pasta base o cocaína? ¿La marihuana era de tan mala calidad que tenía algún agroquímico entre sus partículas? ¿O la marihuana tenía algún tipo de veneno sin que el joven lo sepa? O quizás, ¿el chico de 15 años tenía una enfermedad cardiovascular y no se sabía?”, son algunas de las preguntas que flotan en el aire sin respuesta y que se hace el portal ceresino.Ante tantas preguntas y tan pocas respuestas, quien decidió intervenir de oficio en lo sucedido con la muerte de “Santiago” de 15 años, es el Ministerio Público de la Acusación (MPA), siendo que entiende por razones de jurisdicción la Fiscalía Regional N° 5 de Rafaela.En la víspera, la oficina de Prensa del MPA en la capital provincial, dio a conocer algunos puntos que tienen que ver con la investigación del caso que reproducimos a continuación.Dice el Ministerio Público que, “A raíz del fallecimiento de un menor de edad ocurrido en el hospital Julio Villanueva de San Cristóbal, se informa que se inició una investigación para determinar la causa de su muerte. El fiscal a cargo de la investigación es Héctor Aiello (N.de la R.: fiscal adjunto de la Unidad Fiscal Tostado, departamento 9 de Julio).“El funcionario del MPA -sigue- ordenó diversas diligencias, las cuales están en marcha. Aiello indicó que se están aguardando los resultados de la autopsia y los análisis de laboratorio, pericias que se están llevando a cabo en la ciudad de Santa Fe. También informó que se secuestró el celular del joven y se están tomando numerosas entrevistas a sus allegados”.Finalmente, el fiscal Aiello aseguró que “aún no está confirmado el motivo de la muerte de este menor de edad. Para lograr el esclarecimiento de los hechos, desde la Fiscalía evaluamos distintas líneas investigativas y no descartamos ninguna hipótesis”, finaliza la información entregada a la prensa.