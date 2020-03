Renso Pérez a disposición

Renso Pérez había recibido dos fechas de suspensión cuando Pablo Giménez lo expulsó en la derrota de Atlético de Rafaela por 3 a 1 en el Monumental, ante Defensores de Belgrano.En la jornada de ayer se conoció que el Tribunal de Penas le redujo la sanción a una fecha y es por esto que el mediocampista podrá estar este sábado ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Pérez ya cumplió con una fecha al no estar el pasado encuentro ante Quilmes.Gran noticia para el entrenador Walter Otta, ya que recupera a una pieza clave para el funcionamiento del medio campo. Con Alderete ya recuperado, el que podría dejar su lugar es Romero.En la mañana de ayer el DT dispuso de algunos minutos de fútbol y en dicho entrenamiento formó con Fernández; Blondel, Niz, Racca, Paredes; Copetti, Alderete, Marconato, Mendieta; Acosta, Stracqualursi.El plantel albiceleste volverá a trabajar en la jornada de hoy y quedarán confirmados los convocados para el juego de este sábado, 19hs, por la fecha 20 de la zona B de la Primera Nacional.Este viernes se pone en marcha la fecha 20. Zona A: 21hs Platense vs Alvarado. Zona B: 21:30hs Gimnasia (J) vs Def. de Belgrano.