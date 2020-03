Sportivo Norte visita a Brown y 9 de Julio a Unión de Sunchales

Se terminó la espera, vuelve el fútbol doméstico. Este viernes se pone en marcha el torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de dos adelantos, ambos a las 21:30 hs. (Reserva 20 hs.), el resto de los encuentros se jugarán el domingo.Sportivo Norte tuvo una semana convulsionada, con la salida de Checho Quiroga y la llegada, desde este último lunes, del Chaqueño Varela a la conducción técnica. No tendrá un comienzo sencillo en su visita a Brown de San Vicente. El juego será arbitrado por Sebastián Garetto, quien estará acompañado por M. Retamoso y A. Kestler.En el otro adelanto, 9 de Julio estará visitando a Unión de Sunchales. Dos elencos que tienen sus cabezas en los torneos Regional Amateur y Federal A, respectivamente, pero que en el ámbito local también querrán iniciar con el pie derecho. Guillermo Vacarone será el árbitro principal, y sus asistentes serán M. Bauer y F. Espinoza.Vale recordar que las entradas tendrán un valor de $200 la general y $100 Damas y Jubilados.El resto de los encuentros que irán el domingo, 17hs (Reserva 15:30hs): Ben Hur vs Dep. Libertad, Dep. Tacural vs Peñarol, Talleres (MJ) vs Dep. Ramona, Arg. Quilmes vs Bochazo, Atlético de Rafaela vs Florida, Dep. Aldao vs Ferrocarril del Estado.