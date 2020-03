Mentiras y engaños

El concejal Miguel Destéfanis, en relación a las afirmaciones de Luis Castellano sobre que no va a tolerar mentiras ni engaños, señaló que “esperemos que lo del diálogo, y el que no haya mentiras ni engaños, me parece perfecto de ambos lados porque muchas veces quedan bien las palabras pero después en la práctica en el día a día son sólo buenos deseos. Los discursos son una cosa pero después la realidad era otra, las buenas intenciones y las ganas son espectaculares, pero después hay tantos problemas que no se alcanzan a cubrir y a cumplir. Ojalá que no sea un discurso más".