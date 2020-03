Ben Hur a Rosario en busca de la clasificación

Este viernes se cerrará la fase regular de la Liga Provincial de Básquet, Copa Santa Fe con la disputa de la fecha 14, última. Se definirán los últimos dos lugares para los playoffs y el ordenamiento de la general. Por uno de esos dos últimos cupos peleará Ben Hur, que estará visitando a Sportsmen de Rosario, líder de esta Zona A con 24 puntos.La BH llega con 19 unidades, mientras que los que están arriba son Independiente de Chañar Ladeado (23) y Racing San Cristóbal (22). Con 19 también viene Centenario Venado Tuerto y con 18 Rivadavia Juniors.Por otro lado, Atlético de Rafaela, ya clasificado, se presentará en Villa Trinidad, en casa de Libertad y a puertas cerrada, por la Zona D.Vale recordar que en cada zona se jugó todos contra todos y clasificarán a los playoffs los cuatro mejores de cada grupo. Una vez que se definan los puestos de cada una de las zonas, los 16 que siguen en carrera se reordenarán en una general.Todos los encuentros irán a las 21:30 hs.Sporsmen vs Ben Hur, Centenario (VT) vs Rivadavia Jrs., CACU vs Racing (SC), Independiente (Chañar) vs Unión Totoras.San Lorenzo (T) vs Unión San Guillermo, Almagro (Esperanza) vs Brown de San Vicente, Argentino de Firmat vs Náutico Rosario. Libre: Trebolense.Firmat Football vs Central San Javier, Provincial Salto Grande vs Atlético Tostado, Temperley Rosario vs Atlético Sastre. Libre: Alma Juniors (Esperanza).Atenas (Venado) vs Municipal de Timbúes, Peñarol de Elortondo vs Gimnasia (SF), Libertad (Villa Trinidad) vs Atlético de Rafaela. Libre: El Tala.