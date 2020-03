Recaudación adicional de US$ 330 millones anuales

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Las modificaciones de derechos de exportación tienen un gran impacto sobre las cadenas agropecuarias, que en la campaña 2019-2020 permitirían una recaudación adicional de 330 millones de dólares. Así lo consignó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, al analizar en un documento el nuevo aumento de los derechos de exportación oficializado por el Gobierno y su impacto en las campañas agrícolas."Para la campaña 2019-2020, el nuevo esquema implicaría una recaudación adicional de 330 millones de dólares respecto de la situación prevista bajo el anterior decreto 37/2019, totalizando un aporte al fisco por derechos de exportación de las seis cadenas de cultivos extensivos de 5.936 millones de dólares", sostuvo el trabajo.También señaló que "la recaudación total aumentaría en menor cuantía (US$ 274 millones), dada una disminución en lo recaudado por otros impuestos, llevando la recaudación total a US$ 11.598 millones".Para la campaña 2020-2021, que aún no comenzó, "se estima una disminución del área sembrada total de 636 mil hectáreas. Esta caída es mayor a la que se preveía bajo los cambios adoptados en el decreto anterior"."La soja sería el cultivo más afectado, con una caída de 679 mil hectáreas como consecuencia de un nuevo aumento en los derechos de exportación al complejo. Estos cambios tendrán un costo en términos de producción, exportaciones y producto bruto", dijeron los analistas económicos de la Bolsa.Señalaron que "mientras la recaudación fiscal aumentaría en US$ 1.395 millones durante la campaña 2020-2021 con relación a lo que se hubiese obtenido en el escenario base, el valor de exportaciones se reduciría en US$ 843 millones y el valor agregado en US$ 813 millones".