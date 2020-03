La Municipalidad presentó su propia Escuela de Gobierno

En el marco de su política de recursos humanos, la Municipalidad concretó el lanzamiento de su Escuela de Gobierno para concentrar las capacitaciones que se instrumentan en conjunto con el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL).“El Estado y la velocidad con las cuales suceden las cosas ya no da más tiempo para venir a aprender acá”; manifestó el intendente Luis Castellano durante la presentación efectuada ayer a media mañana en el Salón Verde. “Nosotros tenemos que lograr que además de la capacitación de quienes ya somos agentes del Estado, la Escuela de Gobierno capacite previamente a quienes aún no lo son”; añadió.Por su parte, Diego Peiretti, director del ICEDeL y secretario de Producción, Empleo e Innovación, puntualizó: “Creemos que la Escuela de Gobierno viene a cubrir un espacio sumamente necesario en términos del proyecto político del gobierno local, de los empleados municipales, que a partir de esa adquisición de capacidades, seguramente se va a transformar en una gestión más eficiente que va a derivar en la mejora de la calidad de vida de los rafaelinos”.En tanto, la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo, afirmó que “la Escuela de Gobierno se planifica con el objetivo de mejorar la calidad de la administración pública, porque consideramos que si nuestros agentes están capacitados, formados, la prestación del servicio va a ser más eficiente, más eficaz”. Y continuó: “La idea es conseguir una gestión local innovadora. Por eso, no es adrede que el programa surja de la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia. Desde esta área vamos detectando ciertas inconsistencias, a veces errores administrativos de gestión, y en algunos casos esos errores vienen por falta de formación en cuestiones que son más técnicas”.La Escuela de Gobierno cuenta con un programa anual, un cronograma de capacitaciones, donde este año otorga centralidad a los temas vinculados a seguridad, con una perspectiva de desarrollo humano y de género, “que son temas de agenda que va poniendo la sociedad actual”; remarcó Gallardo durante el acto al que asistió el titular del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), Darío Cocco y los concejales Brenda Vimo, Miguel Destéfanis y Jorge Muriel, entre otros.“Para afuera, poder ser una alternativa de estudio para quien quiera acceder a trabajar a la municipalidad; una alternativa de formación previa y no sólo en la municipalidad, porque los contenidos, por ejemplo de la diplomatura, son muy amplios. Consisten en un panorama interdisciplinario intenso, muy rico en contenidos. Y eso posibilitaría a quien la curse, trabajar con idoneidad o aspirar a cualquier ámbito de la administración pública”; detalló la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia.SOBRE LA DIPLOMATURAAdemás, por gestiones hechas con la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rafaela, y con el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), se aprovechó la oportunidad de presentar la Diplomatura en Gestión Local para el Desarrollo Territorial. Esta se constituye como una instancia superadora y académica a la trayectoria del empleado municipal.Romina Rébola, vicedirectora de la Maestría en Desarrollo Territorial que dicta UTN, comentó: “Nosotros hemos trabajado en el diseño y vamos a trabajar en la coordinación de la diplomatura. Hemos trabajado articuladamente con el ICEDeL y con la secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia. También se ha sumado a esta instancia el SEOM, debido a que la convocatoria se abre para empleados municipales de Rafaela y de las comunas y municipios de la región también”.Asimismo, destacó que “la diplomatura busca trabajar sobre las capacidades locales para el desarrollo territorial, focalizando en lo que es la gestión municipal, en las nuevas funciones que tienen los gobiernos locales en los procesos de desarrollo territorial y los nuevos temas que aparecen en la agenda, como seguridad ciudadana, género”. Y puntualizó: “Son temas que ya vienen y que hay que revalorizar, como los temas de desarrollo económico local y empleo, entre otros. Y cuestiones específicas que hacen al trabajo en equipo, a la articulación entre áreas de los municipios y comunas, para poder abordar problemas complejos con resoluciones complejas”.Es importante destacar que “desde la Maestría en Desarrollo Territorial y el Instituto Praxis de UTN, se trabaja con un enfoque vinculado al desarrollo territorial que enfatiza en la construcción de capacidades, a partir de la reflexión sobre las propias experiencias de las personas que se están formando en estos espacios. Y a ese enfoque lo vamos a transmitir en esta diplomatura”; finalizó Rébola.La Diplomatura, que comenzará el 3 de abril, se estructura en torno a 10 seminarios y dos talleres con la presentación de un trabajo final requerido para la aprobación del curso.La carga horaria total de la Diplomatura será de 144 horas de las cuales el 39% serán horas virtuales - (61% horas presenciales) - abocadas a foros virtuales, lectura de materiales y realización de trabajos prácticos según las propuestas curriculares de cada seminario. Para más información, se puede consultar el link https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Programa/171