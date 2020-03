La paritaria municipal pasó a cuarto intermedio

En Casa de Gobierno de la Provincia de Santa Fe, se desarrolló el primer encuentro de la mesa paritaria en el marco de la negociación por la política salarial del año en curso para el sector municipal y comunal. Estuvieron presentes, por un lado, los representantes de Intendentes y Presidentes Comunales; entre ellos el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Rafaela, Marcos Corach, y por el otro, los dirigentes sindicales de FESTRAM.Como todos los años, el secretario General de SEOM, Darío Cocco, representa a los trabajadores y trabajadoras municipales y comunales en su calidad de miembro paritario titular. Sin propuestas concretas, la paritaria pasó a cuarto intermedio para el día miércoles 11 de marzo, aunque las negociaciones se presentan a priori muy complicadas por el objetivo de los gremios de que los salarios superen a la inflación y la postura de los gobiernos locales de que no cuentan con fondos suficientes en el marco de una crisis que golpea a toda la economía.En este encuentro los representantes de los intendentes, presidentes comunales y FESTRAM, expusieron sus posiciones y analizaron los aspectos vinculados a la situación del deterioro salarial como consecuencia del nivel inflacionario de los últimos años, lo que ocurre en los municipios y comunas y lo que va a ocurrir en materia económica y financiera.FESTRAM sostiene que el salario debe superar a la inflación y que con ese objetivo la cláusula gatillo no alcanza porque siempre va detrás del aumento de los precios. Además, los representantes de los trabajadores vienen manifestando el rechazo a los aumentos con sumas no remunerativas porque de esa forma se desfinancia tanto a la obra social como al sistema previsional.Por su parte, los representantes de los gobiernos locales pidieron la puesta en marcha de la Comisión Técnica para atender conflictos, resolver interpretaciones de los acuerdos y abordar distintas situaciones relacionadas con la legislación laboral y la aplicación de derechos de los trabajadores municipales.También FESTRAM planteó claramente que el contexto de la paritaria debe darse en un marco de paz social, y que los despidos de personal precarizado, o de planta permanente que se vienen sucediendo en distintos municipios y comunas, impacta en las negociaciones; y que por lo tanto estas cuestiones deben estar presentes en la discusión – garantizando la estabilidad de todos los trabajadores- con los representantes de los Intendentes y Presidentes Comunales.Asimismo la Federación resaltó la urgente necesidad de que se aborde el tema del aumento de las asignaciones familiares -que tienen un desfasaje del 500% respecto de lo que paga Nación- señalando que de no haber respuestas en este sentido avanzará por la vía judicial.Por último, la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia, convocó a un Plenario para hoy jueves en el cual analizarán los pasos a seguir.