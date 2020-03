"La escuela necesita de todos y todos necesitamos de la escuela"

El intendente, Luis Castellano, junto a la delegada Regional de Educación, Romina Indelman y la secretaria de Educación de la Municipalidad Mariana Andereggen, concejales, padres de alumnos, docentes y personal auxiliar participaron del acto de apertura del ciclo lectivo 2020 que se realizó en la Escuela Nº 1316 Don Tomás de barrio Villa del Parque.La primera en dirigirse a la comunidad educativa fue la directora de la institución anfitriona, Cecilia Villalba, quien dio la bienvenida a todos, especialmente a los alumnos de 1er grado, resaltando la importancia que tiene en estos tiempos contar con el acompañamiento de la familia, para transitar un camino de aprendizaje constante.“Como siempre, como todos los años tenemos un desafío enorme y en especial y como dije, nosotros como comunidad Don Tomás, el desafío lo comenzamos a fin del año pasado cuando supimos que la escuela 613 iba a formar parte de este establecimiento, la educación siempre tiene cambios y hay que ser flexibles y afrontar cómo se enfrenta todo cambio, entre todos, docentes, asistentes escolares, cooperadores y la familia que es una parte fundamental para que la escuela también pueda seguir avanzando y creciendo”, expresó la directora de la institución en la que se dio por inaugurado el ciclo lectivo 2020.Villalba describió las características de esta institución educativa y manifestó que “es una comunidad relativamente pequeña, es decir que conocemos a los papás, conocemos a las mamás, por ejemplo ahora en el turno mañana tenemos a los más chiquititos que son de primero y segundo grado, porque tuvimos que hacer algunos cambios debido a que la escuela secundaria va por la tarde. La particularidad es que la escuela Don Tomás es una gran familia, hay docentes desde hace muchos años y otras docentes nuevas, pero funcionamos como comunidad, enseñando en valores, algunos ya vienen aprendidos pero hay otros que hay que fomentar, con esfuerzo y dando mucho amor en cada cosa que hacemos”.“NECESITAMOS SER SOCIOSDE LOS PAPAS Y LAS MAMAS”Así lo resaltó el intendente Luis Castellano en la ceremonia apertura del ciclo lectivo 2020, se dirigió a los presentes y de manera enfática dijo “necesitamos ser socios de los papás y las mamás, necesitamos que todos los chicos estén en la escuela”.Castellano de este modo hizo clara alusión al programa provincial "Todos los Chicos y Chicas en la Escuela Aprendiendo" que pretende, a partir de un trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, municipios y comunas, que ningún niño, niña o adolescente se quede afuera del sistema educativo. “Es importante estar en el inicio de clases en todas las escuelas, simbólicamente hoy en la escuela Don Tomás, mostrando que el municipio y el Estado acompaña el inicio de clases es fundamental, sobre todo en un momento de tanta dificultad como la que tenemos actualmente, crisis económica pero fundamentalmente social, crisis de la familia y es ahí en donde le hablamos a los papás y a las mamás para que junto con las escuelas, podamos ser socios en este trabajo de tanta dificultad que tiene lograr que todos los niños, niñas y adolescentes pueden estar en la escuela y no en la calle”, dijo el mandatario rafaelino."La escuela es y seguirá siendo ese lugar en donde los chicos tienen que estar y a la que hay que seguir acompañando y potenciando", subrayó el Intendente. "Ese es el sentido último de todos los programas que llevamos adelante desde el Municipio como Inclusión Educativa, Seguila!, Seguila Igual!, las becas, el Fondo de Asistencia Educativa, ahora complementado con el Gobierno provincial mediante el programa Todos los Chicos y Chicas en la Escuela Aprendiendo", expresó.Castellano remarcó que “la escuela y la familia son las dos instituciones básicas para poder pensar en una sociedad mejor, si la familia está partida, si el chico no va a la escuela y si la calle es la que domina la educación del chico, estamos complicados”. Y agregó en relación al rol del Estado: “este programa que hemos puesto en marcha con el gobierno de la provincia y que venimos llevando adelante en Rafaela y que Omar Perotti ahora ha decidido trabajar en forma coordinada en toda la provincia, pensando en que todos los niños puedan estar desde el jardín de infantes y hasta la secundaria en la escuela y no en la calle, ahí tenemos que poner el foco y eso es lo que venimos a compartir; ahora ese trabajo no lo podemos hacer sólo desde el Estado, es fundamental poder hacerlo con los papás y las mamás”, finalizó.