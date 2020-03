Castellano inaugura la actividad en el Concejo

Con el discurso que brindará el intendente, Luis Castellano, esta mañana a partir de las 9:00, quedará inaugurado el período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, un espacio adverso para el oficialismo local toda vez que la oposición cuenta con mayoría absoluta. Ante funcionarios del gabinete y autoridades de diversas organizaciones de la ciudad, el presidente del cuerpo legislativo, Germán Bottero, abrirá la sesión y luego le cederá el espacio para que el titular del Ejecutivo presente un informe sobre el estado del Municipio y anticipe los proyectos que piensa encarar a lo largo del año de gestión.La Tarjeta Alimentar, que beneficiará a casi tres mil rafaelinos y que se entregarán desde el lunes en la Sociedad Rural durante tres días, será uno de los ejes del mensaje de Castellano. Es que en medio de la crisis general que afecta a los que menos tienen y el aumento de la pobreza sostenido en los últimos dos años, la tarjeta se presenta como una oportunidad para mejorar la economía local puesto que significará la llegada de 15 millones de pesos.Inevitablemente, la inseguridad será otro de los asuntos centrales de la exposición del Intendente. Tras las movilizaciones masivas de comienzos de año, el Estado local ha logrado no sin esfuerzo lograr que la Policía provincial y el resto de las fuerzas de seguridad se involucren en un sistema de coordinación para darle mayor presencia en las calles. De todos modos, eso no significa que la seguridad haya mejorado. Los recientes tiroteos en barrio Güemes que tuvieron un desenlace trágico reflejan que aún está lejos de lograrse una mejora.Así, la política social integran y los planes coordinados con el Gobierno provincial no faltarán en el mensaje de Castellano en un año donde las obras públicas no se destacarán por sus realizaciones. Más bien todo dependerá de que se logre financiamiento, pero no hay garantías de nada.La problemática de la salud pública también podría ingresar a esa agenda discursiva, considerando los casos de dengue que brotaron en las últimas semanas.Al respecto, el intendente efectuó declaraciones ayer durante su participación en el acto de apertura del ciclo lectivo en la Escuela Don Tomás.El virus del dengue tiene circulación en nuestra ciudad y es un dato para prestarle atención, concientizar y llevar cabo distintas acciones. Tal es así que ayer el acto de inicio el ciclo lectivo 2020 debía realizarse en la escuela Villa Podio y debido a la necesidad de fumigar y realizar bloqueos por dengue se suspendieron las clases hasta el día viernes.Al ser consultado por este tema, el intendente Castellano manifestó que “tenemos un sistema sanitario que hay que ponerlo en marcha y que a veces no tiene yo diría los resortes suficientes como para poder adoptar bloqueos ante tanta variedad de situaciones. Sucede que hoy hay una variedad de patologías donde no solo está el tema del dengue y del coronavirus, sino también se habla de sarampión, lo que demuestra que hay dificultades incluso con enfermedades que suponíamos estaban erradicadas”, señaló.Respecto al dengue el mandatario dijo que lo están trabajando muy firmemente y codo a codo con el gobierno provincial, no solamente con bloqueos sino que además con fumigaciones en todos los lugares.“Justamente hoy (por ayer) en el barrio Villa Podio había un caso y se suspendió el inicio de clases ahí para que podamos trabajar en todo lo que es reforzar bloqueo y llevar a cabo la fumigación alrededor de ese caso; estamos en una época complicada, estamos llegando al pico de casos y eso nos pone muy alertas con todas las áreas de salud vinculadas”, explicó Castellano.En relación a la responsabilidad que tiene como máxima autoridad política de la ciudad, respecto a la prevención sanitaria y a partir de confirmarse el primer caso de coronavirus en la Argentina, el intendente subrayó que “el coronavirus es una pandemia mundial, donde tendremos que ver cuáles son las órdenes de bloqueo, de trabajo, de protocolos que va a estar emitiendo el gobierno nacional y que la difundirá el ministerio de salud de la provincia y después la tomaremos nosotros. Pero está claro que supone una dificultad, donde hay que estar muy atentos y trabajar para lograr bloquear las situaciones que pueden ir apareciendo”, finalizó.