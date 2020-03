Falleció el joven de 22 años baleado en la cabeza

Tal lo publicado ayer por nuestra sección online, cerca de las 11:30 de la jornada de ayer, dejó de existir en el Hospital “Jaime Ferré”, Jonatan Farías de 22 años, el joven baleado en la cabeza en el anochecer del domingo último en un sector del barrio Güemes de esta ciudad, más precisamente en la intersección de calles 500 Millas y Miguel Giay, en el medio del fuego cruzado de bandas que dirimían sus diferencias a los tiros.

A pesar de la rápida intervención policial que acordonó la cuadra del 1700-1800 de calle 500 Millas donde ocurrieron los hechos; Jonatan de 22 años, debió ser trasladado de urgencia al efector de salud pública de esta ciudad, como ya se dijo, con un disparo en la cabeza.

Al cierre de la edición gráfica del martes de LA OPINION, fuentes calificadas del área de Salud de la ciudad, informaron a este medio que Jonatan “no presenta muerte cerebral, estando vivo”. Haciendo hincapié en que, “sigue en Terapia Intensiva, en estado muy grave y con pronóstico reservado. Su estado es crítico y delicado”, señalaron a este medio el lunes a la noche.

No obstante cercano el mediodía de ayer miércoles, tristemente se produjo el fatal desenlace del joven herido.



ALLANAMIENTOS

En el marco de la investigación por el homicidio que tuvo como víctima a Jonatan Farías, en la mañana de la jornada de ayer se realizaron seis allanamientos en barrio Güemes, con resultados positivos en relación a dicha causa.

Los procedimientos se realizaron en calle Mognaschi al 1700 donde habita David “Chula” S., además en calle Giay al 2000, residencia de Joaquín B. También se allanó un domicilio ubicado en Iturraspe al 1000, propiedad de Néstor C., otros dos en calle 500 Millas al 1700 donde residen Edgar A. y Oscar F. y el restante en la localidad de Saguier.

Los mismos estuvieron a cargo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC -ex PDI) y entre lo secuestrado figuran armas de fuego y estupefacientes.

En el lugar, se detuvieron a dos personas, sumado a otras dos que habían sido apresadas días anteriores en un rápido accionar de la policía.



OTROS DOS DETENIDOS

Días pasados, en relación al hecho, personal policial de la Comisaría 13ª logró la detención de dos personas mayores de edad.

Por un lado, un individuo de 23 años identificado como Elías P. El sujeto fue aprehendido luego de que una vecina denunciara que el joven se encontraba escondido dentro de su vivienda y que era perseguido por otros tres malvivientes. El mismo fue detenido, quedando a disposición de la justicia.

Por otro lado, luego de una requisa domiciliaria en calle 500 Millas al 1800, se llevó a cabo la detención de un hombre de 48 años por estar relacionado al suceso. Además se secuestró un revólver calibre 11.25 con cartuchos en su interior y una vaina servida.

Ambos detenidos son hijo y padre, respectivamente, de un apellido que comienza con la letra “P.”



PRESUNTO HOMICIDA

SIGUE PROFUGO

Sin embargo, tras las investigaciones pertinentes, el autor del hecho estaría identificado y todavía permanece prófugo.

El hombre, estaría identificado por su alias como "el Bocha", comenzando su apellido con la letra “C.”.

A altas horas de ayer se realizaban intensos rastrillajes por parte de toda la policía, para dar con el presunto homicida de Jonatan Farías.