De Vido recuperó la libertad

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El Tribunal Oral Federal número 1 (TOF1) ordenó ayer excarcelar al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido en la causa Río Turbio. Se trata del mismo tribunal que en noviembre del año pasado había beneficiado a De Vido con una prisión domiciliaria, con tobillera electrónica.El ex funcionario permanecía detenido desde el 25 de octubre de 2017, después de haber perdido sus fueros como diputado nacional, y la resolución del TOF1 implica que recuperará la libertad de manera inmediata.Entre sus argumentos, el tribunal consideró que no existe "peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación".En septiembre de 2019, la Justicia había enviado a juicio oral a De Vido y a su ex mano derecha Roberto Baratta en la causa por presuntas irregularidades con el manejo de fondos públicos en obras en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio, en Santa Cruz. El proceso judicial aún no tiene fecha de inicio.Horas después de que se conociera la decisión del TOF1, De Vido resaltó que es "importante" que se cumplan las leyes vigentes en la Argentina para que no haya "presos políticos" en el país. El ex funcionario se mostró de acuerdo con la reforma judicial que impulsa el Gobierno de Alberto Fernández, pero insistió en que "lo hay que hacer es cumplir las leyes"."Lo importante es que se cumpla con las normas vigentes para que no haya presos políticos en la Argentina", remarcó.En declaraciones a C5N, también pidió sanciones para quienes "abusaron de su poder" para encarcelarlo y privarlo de sus derechos institucionales.Remarcó que sin "garantías" no existe estado de derecho y así una sociedad se convierte "en una especie de tribu".A su vez, subrayó que sus derechos fueron avasallados luego de haber permanecido detenido durante casi dos años y medios, aunque desde diciembre pasado cumple prisión domiciliaria en su casa de la localidad bonaerense de Zárate.Tras ser detenido por la causa Río Turbio, en la que se investiga un presunto desfalco de 200 millones de pesos en esa mina de carbón de la provincia de Santa Cruz, la Justicia también dispuso la prisión de De Vido en otras causas, aunque luego fue excarcelado.El fallo de este miércoles por la tarde lleva las firmas de los jueces de cámara Adrián Grünberg, José Michilini y Ricardo Basílico. Los magistrados resolvieron que la libertad de De Vido se haga efectiva "en el día de la fecha", en tanto el ex funcionario deberá comparecer ante la Justicia en forma mensual.En lo inmediato, el ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo deberá concurrir ante el TOF1 hoy a las 11:00, "a fin de confeccionar el acta correspondiente".A su vez, se solicitará a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y al Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica implementado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que cesen con la supervisión oportunamente ordenada, después de que la Justicia dispusiera la prisión domiciliaria de De Vido.Finalmente, los jueces del TOF1 decidieron, además, mantener la prohibición de salida del país sin autorización previa y la retención del pasaporte del ex funcionario.