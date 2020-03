SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Ayer por la mañana tuvo lugar una reunión informativa, en el Salón Azul del Edificio Municipal, para dar a conocer la situación sanitaria y las acciones realizadas por dos casos sospechosos de dengue importado. Se aclara que no hay circulación viral por el momento.

En la oportunidad se ocuparon de detallar el informe Cecilia Gabiani, subsecretaria de Ambiente y Servicios a la Comunidad; Carina Feldman, directora del Hospital Dr. Almicar Gorosito y Leni Barlassina, referente a cargo de los Centros de Salud de Sunchales

Se trata de dos personas supuestamente infectadas con dengue resta que se confirme por análisis de laboratorio el diagnóstico, aunque por los síntomas y el nexo epidemiológico (su procedencia de zonas con brote epidémico; República del Paraguay y Balnearia, Córdoba) ya se ha activado el protocolo de acción para casos positivos.



Medidas de prevención

La Municipalidad recuerda las medidas de prevención contra la enfermedad del dengue, teniendo en cuenta que el mosquito es domiciliario, en las casas se debe:



* NO ACUMULAR AGUA. Cualquier recipiente por pequeño que parezca puede convertirse en criadero del mosquito transmisor.



*MANTENER LA HIGIENE del domicilio, patio y vereda.



*COLOCAR BOCA ABAJO LOS RECIPIENTES que se utilizan diariamente, como baldes, palanganas, latas, frascos o botellas. Descartar aquellos que no sean de estricto y necesario uso.



*UTILIZAR ARENA HUMEDA en floreros en reemplazo del agua.



-*Colocarse repelente cada 4 horas en caso de viajar a zonas con alerta de epidemia de dengue.



*CONSULTAR AL MÉDICO y evitar la auto-medicación, ante la presencia de estos síntomas:

* Fiebre alta.

* Dolor de cabeza y retroocular.

* Dolor muscular y en las articulaciones.

* Manchas en la piel.



ACCIONES EN EL DOMICILIO DEL PROBABLE INFECTADO

La Municipalidad refuerza el descacharrado, inicia las visitas para la fumigación espacial e intra-domiciliaria de la cuadra del domicilio junto al área circundante de 8 manzanas, además del aislamiento del paciente. Se aclara que se continuará con la fumigación en espacios públicos de masiva concurrencia de personas y las campañas informativas para prevenir la reproducción del mosquito portador.