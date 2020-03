Otta sobre el punto que su equipo se trajo de Quilmes

“Te vas conforme porque no perdes de visitante pero hay que ganar de local para que este punto sirva”, señaló el DT de la ‘Crema’. Y luego sumo: “Confiamos en el equipo que tenemos, no hay que volverse locos, recién arranca la segunda rueda”.

Después del empate 1-1 con Quilmes,. “Te vas, señaló el entrenador en conferencia de prensa.Otta quería los tres puntos, por eso lamentó la falta de efectividad, sobre todo, con las situaciones claras que tuvo a lo largo del encuentro. “Nos faltó hacer esos goles que herramos abajo del arco, increíble”, señaló, y luego agregó: “Generar tres situaciones muy claras, la de Blondel, la de Acosta que el arquero responde de una manera increíble y después en el ST las dos que tuvimos que fueron tan claras. Crear de visitante cinco o seis situaciones de gol tan claras no es fácil, menos con un equipo como Quilmes que juega bien”.El elenco albiceleste ya se prepara para recibir el sábado, 19hs, a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, y en relación a lo que se viene Otta apuntó: “Hay que ganar en casa, seguramente ganando esos dos partidos (luego viene All Boys) nos vamos a meter nuevamente muy cerquita de los puestos de clasificación, pero tenemos que ganar de visitante también para poder asegurar eso,Sobre el análisis del partido ante el ‘Cervecero’, el DT de Atlético de Rafaela comentó: “Nosotros en el PT tuvimos las más claras, la de Acosta, Blondel fueron muy claras, creo que Quilmes mantuvo la pelota por momentos pero el partido fue parejo, nosotros tuvimos las más claras de contra y si bien ellos tuvieron posesión solo recuerdo una de Nereo Fernández, abajo.. El partido que nosotros habíamos planteado, tratando de generarles situaciones con las salidas y presión que tratamos de imponer, tuvimos las situaciones de gol de esa manera, con la presión”.Atlético venía de sufrir dos derrotas seguidas, por primera vez en el campeonato, y cortó dicha racha negativa sumando en un escenario y un rival complicado pero todos por Alberdi saben que en las próximas presentaciones (dos partidos en el Monumental), se deberá ganar para ponerse a tiro del reducido: “. A nosotros lo que nos golpeó fue la derrota con Tigre que fue inmerecida y perder en casa después de siete sin perder de local, eso nos dolió mucho, nos golpeó y nos dejó un poquito desacomodados. Ahora ganando los dos partidos que se vienen, si dios quiere, que no van a ser fáciles, nos volvemos a acomodar”, analizó Otta.Y sobre esos dos golpes que sufrió la ‘Crema’ en esta Primera Nacional, el entrenador remarcó. “El equipo está bien, nosotros hicimos muy buenos partidos, con Tigre, inclusive ante Defensores de Belgrano fuimos muy superiores en el PT, merecimos ir ganando ese partido al entretiempo, pero el fútbol tiene cosas, nos golpearon en dos momentos muy rápidos, no pudimos levantar, vino la expulsión, son momentos, partidos que se dan. Pero nosotros confiamos en el equipo que tenemos”.