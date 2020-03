Comienzo del período ordinario de sesiones

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tras el receso estival, los ediles locales hoy darán inicio al período de sesiones ordinarias.

El encuentro será iniciado a las 9. Tal como lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades de la provincia de Santa Fe, el Intendente Municipal brindará su mensaje de apertura.

Finalizado el mismo, el Cuerpo Legislativo desarrollará la primera Sesión Ordinaria del año en curso, con el siguiente Orden del Día:







Proyectos presentados







Tipo: Resolución



Autoría: María José Ferrero, María Alejandra Bugnon de Porporatto, Andrea Ochat, Horacio Bertoglio, Leandro Lamberti y Oscar Trinchieri



*Establece la recategorización de la agente Marina Mondino.







Tipo: Minuta de Comunicación



Autoría: Oscar Trinchieri



*Reitera en todos sus términos la Minuta de Comunicación Nº 806 de 2019: solicita al Departamento Ejecutivo Municipal informe si se ha efectuado el desembolso, del Gobierno de la provincia de Santa Fe, correspondiente al aporte no reembolsable comprometido en el Marco del Programa Provincial de Construcción de Edificios Afectados al Ministerio de Seguridad.







Tipo: Minuta de Comunicación



Autoría: María Alejandra Bugnon de Porporatto



*Insta al Departamento Ejecutivo Municipal a dar cumplimiento, en forma urgente, a las Ordenanzas Nº 2072, Crea Fondo Especial para Educación Vial, y 2216, colocación progresiva de semáforos de paso peatonal.







Tipo: Ordenanza



Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal



*Dispone el aumento de la Unidad de Cuenta Municipal.







Tipo: Ordenanza



Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal



*Faculta al Intendente de la Municipalidad de Sunchales a realizar los actos necesarios para la instrumentación de los servicios de la Dirección Provincial de Vialidad.







Comunicaciones oficiales y peticiones particulares







Esta semana ingresarán las siguientes notas:







Tipo: Nota Institucional



Autoría: Federación de Centros Comerciales de la provincia de Santa Fe



*Adhieren al planteo formulado por el Centro Comercial, Industrial y de la Producción Sunchales, por el que se solicitaba la adhesión a la Ley provincial Nº 12069.







Tipo: Nota Institucional



Autoría: Centro Comercial, Industrial y de la Producción Sunchales



*Solicitan adhesión a la Ley provincial Nº 12069.







Tipo: Nota Particular



Autoría: Unidad Ciudadana Sunchales



*Proponen medidas referidas al seguimiento y control de la implementación de la "Tarjeta Alimentaria".







Tipo: Nota Particular



Autoría: Smurfit Kappa



*Solicitan la modificación o exención de la Ordenanza Nº 1294.







Tipo: Nota Particular



Autoría: Desarrolladores urbanos



*Solicitan reunión conjunta con el Departamento Ejecutivo Municipal a efectos de analizar temas atinentes a las problemáticas de los loteos de la ciudad.







Tipo: Nota Institucional



Autoría: Círculo de Prensa de Rafaela



*Presentan solicitud de libre estacionamiento para asociados a la institución, en la ciudad de Sunchales.







Tipo: Nota Particular



Autoría: Hugo Ghiberto



*Solicita medidas de ordenamiento vial en la intersección de Av. Rivadavia y Ricardo Balbín.







Tipo: Nota Institucional



Autoría: Asociación Sunchalense de Skateboarding



*Solicitan el cumplimiento de la Ordenanza Nº 2273.