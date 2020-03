Arranca una nueva edición

En marzo comienza la novena edición de “. Las capacitaciones tendrán lugar el 11, 13, 18 y 25 de marzo, en el Salón Verde de la Municipalidad de Rafaela (Moreno 8, 3º piso). Los interesados deben tener domicilio en nuestra ciudad y 18 años o cumplirlos en los próximos 6 meses.Este programa se enmarca en una serie de acciones concretas de prevención a través de la educación vial que lleva adelante el municipio y se centra en concientizar a los jóvenes sobre la importancia del cuidado de la vida durante la conducción de vehículos.“El programa tiene una importancia muy especial para el Estado local porque está destinado a los nuevos conductores que se suman al tránsito de la ciudad. Estamos hablando de jóvenes y siempre el enfoque está en el cuidado de la vida. Por eso, hacemos mucho hincapié en el respeto a las normas de tránsito”, explicó la secretaria de Gobierno y Participación, Amalia Galantti.“Poder explicar desde el aspecto de la salud y de lo que significa para los amigos y para la familia que cualquiera de nosotros tenga un accidente por no cumplir con las normas de tránsito, nos permite que los chicos y chicas tomen conciencia”, cerró la funcionaria.Quienes estén interesados, deberán inscribirse ingresando a www.rafaela.gob.ar, en el banner de “Mi Primera Licencia de Conducir” ubicado en Gobierno y Participación.Cada módulo tendrá una duración de 2 horas. Además de brindar importantes contenidos teóricos relacionados al tránsito automotor, factores de riesgo, conducción de ciclomotores y principales normas de tránsito, se profundizará acerca de la importancia del uso de los elementos de seguridad a la hora de transitar.Cabe aclarar que los participantes que aprueben el curso, serán eximidos del pago del sellado municipal a la hora de tramitar su primera licencia.Paralelamente al programa anterior, también vuelve a las noches rafaelinas "Conductor Designado", enmarcado en la campaña de seguridad vial y protección de la vida "Tu Vida Vale".El próximo sábado, 7 de marzo, promotores estarán en la fiesta que tendrá lugar en el autódromo para promover hábitos responsables.Conductor designado apunta a que desde políticas amigables, se pueda introducir el mensaje en la sociedad, que manejar bajo efectos del alcohol es una gran irresponsabilidad y un gran peligro tanto para la propia vida como para la de los demás.“Se trata de promover hábitos responsables y la importancia de no conducir si se consumió alcohol”, manifestó Galantti.“Al inicio de la fiesta, se le realiza la invitación a los jóvenes para asumir el compromiso de no consumir alcohol. Luego, cuando se termina el evento, pasan por el stand de Conductor designado para realizar el test de alcoholemia y aquel que obtiene negativo en el control se hace acreedor de un premio y de la posibilidad de participar a fin de año cuando culmine el programa, de un sorteo de cierre”, explicó la Secretaria de Gobierno y Participación.Además, el programa acompaña eventos especiales y fiestas, en fechas fundamentales como Día del amigo, del estudiante, entre otros, donde hay mucho movimiento y reuniones en las que se consume alcohol. “La idea es que sean los mismos jóvenes los que tomen la decisión de asumir el compromiso de cuidar a los demás”, remarcó.Por último, agregó que “Conductor Designado es un programa especial dentro de todos los programas de educación vial y de prevención en relación al tránsito y complementa el trabajo de todos los fines de semana con presencia en la nocturnidad haciendo controles de alcoholemia en jóvenes y adultos. Es un cuidado permanente sobre la vida de los rafaelinos”.