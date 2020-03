Atlético y Ben Hur son finalistas

Los dos equipos rafaelinos que están disputando la Liga Provincial también definirán el título de Verano en el torneo que organiza la Asociación Rafaelina de Básquetbol, con la participación de los clubes de nuestra ciudad.Atlético y Ben Hur salieron airosos en la noche del martes en las respectivas semifinales a único partido. La Crema derrotó a Argentino Quilmes en el Lucio Casarín por 59 a 55, teniendo a Lucas Riboldi como principal anotador con 11 puntos. Gabriel Peterlin, con 13, se destacó en el elenco cervecero.Por su parte, Ben Hur se impuso como visitante a Independiente en el Carlos Colucci por 89 a 75. Gonzalo Guzmán, con 32 puntos, y Darío Burkett con 27, fueron los principales goleadores del Lobo, en tanto que Bruno Fagnola convirtió 21 en el CAI.La definición está prevista para el próximo martes (10/03), desde las 21,30 horas en el gimnasio de Atlético, ya que fue primero en la fase regular.FIBA POSTERGA TORNEOS POR CORONAVIRUSCada vez son más los casos detectados de personas infectadas por el Coronavirus y el mundo deportivo no está exento de ello. Por eso, la FIBA tomó la determinación de posponer y hasta suspender algunos torneos internacionales para prevenir posibles enfermedades y así preservar la salud de las y los basquetbolistas.Quizás el certamen más importante que fue pospuesto fue el clasificatorio de la modalidad de 3X3 para los Juegos Olímpicos de Tokio, los que aún no están confirmados. Inicialmente, este torneo estaba previsto del 18 al 22 del corriente mes, y no se puede atrasar más allá de los últimos días de abril, momento en el que se disputará el clasificatorio de la misma disciplina para los JJOO Universitarios.