El lunes 9 se armarán las zonas de la 2° fase

El Consejo Federal informó que no habrá parate y que tras la última fecha de la primera fase del Regional Amateur, el lunes 9 se confeccionarán las zonas, para jugar la nueva instancia a partir del domingo 15 de marzo. Salvo que haya protestas de puntos que impidan el normal curso de la competencia.De confirmarse la continuación del torneo, las nuevas zonas (todas de 4 equipos cada una) se darían a conocer ese mismo día lunes 9. Como siempre, la cercanía geográfica será el ítem principal en la confección, según publicó el sitio ascensodelinterior.com.ar. Esto podría llegar a dar algún indicio y de ser así, los tres clubes de la Liga Rafaelina clasificados (Ben Hur, 9 de Julio y Brown) debieran estar todos en la misma zona. Pero igualmente hasta que no haya nada oficial no se puede aventurar una conformación.Recordemos que solamente resta que se clasifique un equipo en la Región Litoral Sur. Este es el detalle, en los grupos de Santa Fe y Entre Ríos:9 de Julio y Brown de San Vicente.ADIUR de Rosario y Atlético Carcarañá.Ben Hur y Atlético San Jorge.Atlético Uruguay de Concepción del Uruguay y 9 de Julio de Colonia Ayuí.: Libertad de Concordia y Malvinas de Federal.clasificado Atlético Paraná. La otra plaza surge entre Belgrano y Sp. Urquiza, también de la capital entrerriana.ARAGNO DIRIGE EN SAN VICENTEEl Consejo Federal dio a conocer ayer las designaciones para la última fecha de la primera fase del torneo Regional Amateur. En tal sentido, el partido que disputarán Brown de San Vicente y 9 de Julio el domingo a las 19.30 en cancha del primero, será dirigido por una terna de la Liga Rafaelina.El árbitro será Leandro Aragno, mientras que como asistentes estarán Ayrton Isasa y Facundo García.