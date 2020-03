Luis Majul y una inesperada salida de América TV

Ayer, en Los Angeles de la Mañana presentaron un informe sobre la salida de Luis Majul de América TV. En el programa deslizaron un grave rumor sobre los motivos que habría tenido el canal de Daniel Vila para tomar la decisión.Maite Peñoñori fue hasta la emisora radial de la CNN para hablar con el periodista, que la esquivó hábilmente para no dar declaraciones sobre el escándalo que acaba de esparcirse a través de la pantalla de El Trece, con Ángel De Brito al mando del timón.El conductor de La Cornisa se fue antes de lo previsto y Maite no consiguió la declaración. Sin embargo, en el programa explicaron qué es lo que pasa: Se acaba La Cornisa en América TV. Una de las versiones apunta a que los motivos tienen que ver con el horario que le querían asignar. La otra es más grave.Según publicó el portal minutoneuquen.com en el verano trascendió que el programa de Majul iría por América, pero en vez de los domingos, los sábados por la noche. Luego, para sorpresa de todos, el conductor anunció que regresaba con La Cornisa los domingos. Pero ahora, según aseguraron en LAM, todo quedó en la nada y finalmente no saldrá al aire, al menos por la señal de Daniel Vila.De Brito señaló que a Majul le habían confirmado, finalmente, que volvería los domingos. Incluso comentó que ya había confirmado una entrevista con Jorge Lanata. "En las últimas horas algo pasó", reveló el conductor de LAM. "Del canal le habrían dicho 'no tenés los domingos'", amplió. "Sienten que lo estaban corriendo", agregó sobre la percepción de su colega de América y su equipo.Lo que no se sabe, indicó, es "si renunció al canal o si directamente lo dijeron 'no tenés lugar'". Ante las preguntas de Ángel y de Maite, Majul se llamó a silencio. La movilera agregó que Luis "se había enojado mucho con eso" de los cambios de horarios. Aunque parecía que todo estaba arreglado para los domingos.Ante eso, Maite deslizó que en América TV se habrían molestado con el conductor de La Cornisa por un editorial radial sobre política. "Si esto es así y él hubiese dicho algo inconveniente de lo que está pasando no está bueno", analizó Karina Iavícoli. Por su parte, De Brito intentó poner paños fríos y aseguró que en sus años en el canal de Vila, jamás sufrió censura. Pero Yanina Latorre no opinó igual. "A mí me quisieron hacer borrar un tuit", denunció. ¿Lo echaron y quisieron censurar o se fue?