Reunión con comerciantes por la Tarjeta Alimentar

Con el fin de informar acerca de la implementación de la Tarjeta Alimentar, personal de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación en conjunto con la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y en articulación con la coordinación de vecinales, realizaron un encuentro con comerciantes de barrio San José. El objetivo fue hacer referencia a los productos alimenticios que se pueden adquirir con la tarjeta, a la política de precios de cada negocio y a la oportunidad que representa la Tarjeta para generar cierta reactivación del consumo a partir de los 15 millones de pesos por mes que este programa inyectará en el mercado local.El Municipio informó que estas reuniones se replicarán con comercios de distintos sectores de la ciudad con el objetivo de que acercar información, recabar inquietudes e incentivar a que los comercios barriales generen propuestas atractivas con el objetivo de que ese dinero que llega a la ciudad mensualmente se distribuya de la manera más equitativa posible.Se recuerda que la entrega de la tarjeta será el próximo lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de marzo durante un operativo en el que participarán la Nación, la Provincia y el Municipio, en el Salón de Industrias de la Sociedad Rural.La Tarjeta Alimentar es una política de complemento integral alimentario que no suplanta a la Asignación Universal por Hijo ni a ninguna política existente. Su implementación depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, dentro del marco del Plan Argentina contra el Hambre.El tercer viernes de cada mes el Gobierno nacional recargará la tarjeta con 4.000 o 6.000 pesos, según el beneficiario. Si en un mes no se consume toda la carga, ese dinero se suma al monto que se le acreditará al mes siguiente. La tarjeta no sirve para extraer dinero en efectivo. Solo puede ser usada para la compra de alimentos de la canasta básica, excluyendo bebidas alcohólicas.