Perotti anunció la apertura de la inscripción para el boleto educativo

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, participó del inicio del ciclo lectivo en la provincia. Fue junto a la ministra Cantero en la escuela número 1 San Francisco, de la ciudad capital. Allí, Perotti anunció que “vamos a abrir la inscripción el próximo lunes del boleto educativo”.“Tenemos todo listo y, aún en estas condiciones, vamos a abrir la inscripción el próximo lunes para el boleto educativo en la instancia inicial ¿Cuál es la instancia inicial? El boleto educativo gratuito se implementará desde las escuelas, en coordinación con el Ministerio de Educación, con las autoridades locales donde no hay transporte y en el transporte que sí tiene que ver con nuestra jurisdicción, que es el transporte interurbano, a partir del día lunes vamos a empezar la inscripción”, afirmó el gobernador y amplió: “Y por qué no lo podemos hacer hoy? Porque en el presupuesto, en el rubro transferencias, lo han dejado en el mismo valor que tenía en 2019”.“Vamos a poner lo mejor porque el docente santafesino necesita tener un estímulo y un acompañamiento para algo que nosotros consideramos prioritario que es la educación. Hemos iniciado desde el primer día de gobierno el plan de chicos y chicas en la escuela "Aprendiendo”, esto es porque no queremos a nadie afuera. Obviamente aprenden con los docentes: necesitamos el trabajo de los docentes. El tratar de que no nos quede un solo santafesino afuera de las escuelas, requiere hacer el mayor esfuerzo priorizando la educación y lo vamos a hacer, claramente”, sostuvo Perotti.Acerca de la convocatoria de vecinos a una marcha en reclamo por más seguridad en la ciudad de Santa Fe, el titular de la Casa Gris se mostró de acuerdo, “me parece muy bien, ¿por qué? Porque hay hartazgo, son demasiados años sin respuestas, donde la gente dejó de movilizarse porque sentía que nadie lo escuchaba. El control social es fundamental para enfrentar el delito, el silencio es lo que ha generado en muchos años el crecimiento, la propagación del delito”.“Tenemos que enfrentar las secuelas de una sociedad que se organizó en los últimos tiempos con un delito creciente y con un Estado retirándose y ausente de muchos sectores, retirándose desde la institución policial en la instrucción, en la capacitación, en la formación, en el equipamiento, por lo tanto que el vecino asuma claramente una señal de reclamo es, para mí, una señal muy saludable”, manifestó Perotti.Para finalizar, Perotti aseguró que “el control social tiene que ser muy activo. ¿Qué se hace? Lo que se deterioró en doce años no se arregla en dos meses. Lo que hemos tomado es una clara dirección de cambio en políticas de seguridad y esos pasos son los que se están dando, duros, difíciles sin ocultar absolutamente nada, hoy se sabe todo y eso en algunos casos sorprende, en otros lugares genera más temor, en otros lugares nos vuelve a muchos a tomar la dimensión real de lo que tenemos que enfrentar y hacia donde llegó el delito organizado en estos años”.