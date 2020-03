Brandoni cuestionó al colectivo de Actrices Argentinas

El actor y político opinó sobre la lucha de las mujeres por sus derechos y el crecimiento del feminismo en el país.El destacado actor se mostró a favor de las mujeres y el esfuerzo de ser reconocidas, respetadas y valoradas pero se mostró en desacuerdo con el método que utilizan las integrantes colectivo de Actrices para defender a las mujeres.“No me gusta cuando se mueren otras mujeres y no las consideran mujeres. Tienen un sesgo partidario inocultable“, manifestó Brandoni en diálogo con el ciclo radial "El show del espectáculo".A su vez, realizó una fuerte declaración sobre el colectivo: “Este es el fanatismo que está creando situaciones muy penosas", manifestó.En la entrevista, el político también hizo referencia al movimiento de Ni Una Menos, publica la página primiciaya.com“Que no muera ni una mujer más. Cuando matan a una mujer policía no dicen nada. Las mujeres son todas mujeres, se juegan la vida, ¿y no tienen reconocimiento?”, cuestionó Luis.